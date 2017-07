Vợ đang cho con ăn bị chồng chém trọng thương

Ngày 26-7, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Hòa Mi (40 tuổi, trú thôn An Điền Bắc 1, xã Cửu An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.



Mi tại cơ quan điều tra

Khoảng trung tuần tháng 7, Mi nhắc vợ là chị Lưu Thị Thu Hà mua hoa quả đi viếng mộ con trai. Tuy nhiên, vì sơ ý nên chị Hà đã quên không mua. Bực dọc vì chuyện này, cộng thêm việc mâu thuẫn trong quản lý tiền bạc gia đình, sau khi uống rượu say, Mi đã dùng dao chém vợ khi chị này đang cho con trai ăn.

Hậu quả, chị Hà bị thương ở tay, mặt và đầu, tổn hại 18% sức khoẻ.

Được biết, Mi từng bị Công an xã Cửu An nhiều lần nhắc nhở vì có hành vi đánh đập vợ con.