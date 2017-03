Vờ đánh ghen để cướp tài sản

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã kết luận điều tra vụ dùng “con mồi” để cướp tài sản, xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ 4 đối tượng là Nguyễn Văn Hoàn, 34 tuổi, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân; Hà Thị Tín (tức Hoa), 23 tuổi, ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; Võ Bá Trung, 41 tuổi, ở thôn Quyết Thắng, xã Xuân Bái và Phạm Ngọc Điều, 35 tuổi, ở xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, cùng tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi cướp tài sản của anh Đặng Xuân Đ., trú ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Hà Thị Tín vốn là một phụ nữ không nghề nghiệp, quan hệ như vợ chồng với Nguyễn Văn Hoàn. Dù vậy, Tín vẫn qua lại, có quan hệ với anh Đặng Xuân Đ. Chính vì vậy, anh Đ. và Tín thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau và bị Hoàn phát hiện, đọc được tin nhắn anh Đ. rủ Tín đi chơi. Sau khi đọc tin, Hoàn đã nảy ra ý định tống tiền anh Đ. nên bàn bạc với Tín, Trung và Điều là Tín sẽ đồng ý thuê nhà nghỉ để tâm sự với anh Đ., còn Hoàn, Trung, Điều sẽ thuê phòng bên cạnh, đợi cơ hội để giả vờ đánh ghen.

Các đối tượng trong vụ án

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hoàn lấy máy điện thoại của Tín, hẹn anh Đ. đến nhà nghỉ Lan Anh, đóng trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tâm sự. Nhận được hồi âm, anh Đ. sốt sắng đến nơi hẹn, tuy nhiên khi hai người đang "vui vẻ" trong phòng 303 thì Hoàn, Điều, Trung đạp cửa xông vào, Hoàn xưng là chồng của Tín và đánh liên tiếp vào người anh Đ. rồi cầm dao ép anh Đ. viết giấy vay nợ 15 triệu đồng, bắt đưa chiếc xe máy Attila đang đi làm vật tín chấp. Không còn cách nào khác, anh Đ. đành làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Sau khi bị đánh tơi tả, cướp mất chiếc xe máy, anh Đ. đã báo cáo với cơ quan Công an. Nhận được tin, Công an huyện Thọ Xuân đã tổ chức mai phục. Khi các đối tượng đang nhận tiền thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Theo P.A (CAND)