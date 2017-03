Vợ đánh nhau, chồng bị đâm chết

Ngày 13-8, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã tạm giữ hình sự Lê Quang Hậu (SN 1982, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), kẻ đã dùng dao giết người vào sáng 11-8.



Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 11-8, Hậu cùng vợ là Mai Thu Uyên (SN 1984) có xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng Đoàn Đức Quân (SN 1973), Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) tại Cơ sở điều trị Methadone quận Bình Thạnh (đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh).

Lê Quang Hậu, đối tượng giết người đang bị giam tại công an.





Sau đó vợ chồng Quân lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, do cố chấp, Hậu chở vợ đuổi theo. Khi đến trước nhà số 405/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cả hai bên dừng lại, Uyên và Trinh lao vào đánh nhau. Thấy vợ bị đánh, Quân can ngăn thì bị Hậu rút dao đâm một nhát vào ngực trái rồi vợ chồng Hậu cùng bỏ trốn.



Quân được chở vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.





Biết không thể trốn thoát, ngày 12-8 Hậu ra đầu thú. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.