Vợ đòi ly hôn, chồng tẩm xăng đốt nhà

Vụ việc Hồ Đức Tùng (SN 1975) tẩm xăng đốt quần áo, sách vở… của vợ con xảy ra vào tối ngày 19/4 vừa qua ở xóm 5, xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến người dân vô cùng bức xúc.

Người dân ở đây kể lại, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/4, trong lúc mọi người đang xem tivi thì nghe tiếng hô hoán có cháy nhà của vợ chồng anh Tùng, chị N. xảy ra. Lúc mọi người đến, đám cháy đã bén lửa thiêu rụi cả ngôi nhà 3 gian cấp bốn. Mọi người tập trung dập lửa, tuy nhiên toàn bộ tài sản đã bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân gây ra vụ cháy không ai khác chính là chủ nhà Hồ Đức Tùng.

Một người dân ở xóm 5 cho biết: “Tùng là người thường xuyên sa đà vào rượu chè rồi về hành hung, chửi bới vợ con. Nhiều đêm, hắn (Tùng) uống rượu say rồi về nhà đuổi đánh vợ làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cả xóm. Tổ hòa giải, hội phụ nữ địa phương đã nhiều lần khuyên can, thuyết phục nhưng hắn vẫn thói nào tật ấy. Đến đêm vừa rồi thì hắn mua xăng về đốt nhà. Hành vi của hắn đến chúng tôi cũng không chịu được huống chi là người vợ. Tủi thân N., vợ hắn vốn đã gầy gò, ốm yếu lại suốt ngày bị hành hạ. Thói hung hăng, bạo hành gia đình của Tùng đáng bị lên án để pháp luật trừng phạt.”

Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng công an xã Quỳnh Tam - xác nhận: “Vụ việc Hồ Đức Tùng tẩm xăng đốt quần áo, sách vở, tài sản của vợ con là có thật. Ngay sau đó, lực lượng công an, dân quân đã có mặt để nắm bắt tình hình đồng thời xác minh, triệu tập Hồ Đức Tùng về trụ sở xã để làm rõ vụ việc.

Tại UBND xã, Hồ Đức Tùng khai do uống rượu say cộng với việc bức xúc khi vợ đòi ly hôn nên đã có hành vi trên. Đến nay, tòa án huyện Quỳnh Lưu đã có giấy triệu tập Tùng và chị N. để tiến hành giải quyết các thủ tục ly hôn. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản hiện trường thấy có dấu hiệu hình sự nên đã báo cáo lên cơ quan cấp trên để có hướng xử lý. Hiện nay, vợ chồng Tùng có với nhau 3 người con, đứa lớn học lớp 7, đứa út mới 5 tuổi.”

Sáng ngày 22/4, trao đổi với PV, ông Võ Đức Cai - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam - xác nhận sự việc anh Hồ Đức Tùng tẩm xăng đốt nhà khi vợ đòi ly hôn là có thật và đang được điều tra, làm rõ. “Hiện anh Tùng đã được Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ để tiếp tục làm rõ những hành vi nêu trên. Theo tôi, đến mức này thì anh Tùng không còn xử lý ở mức xử phạt hành chính mà có thể sẽ xử lý hình sự.” - ông Cai nói.

Chiếc giường, chiếc xe đạp... tất cả đồ đạc trong nhà cháy sạch trơn.

Ông Cai cũng cho biết thêm: “Việc anh Tùng đánh đập vợ con, bắt gà đập chết, đánh trâu… xảy ra thường xuyên và đã nhiều lần UBND xã, các đoàn thể can thiệp nhưng anh Tùng vẫn chứng nào tật ấy. Hiện nay, chị N. và 3 đứa con đang phải đi ở nhờ nhà anh em”.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.

