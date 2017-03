Vợ dựng chuyện bắt cóc, đòi chồng 500 triệu tiền chuộc

Theo đó, rạng sáng 2/4, Nguyệt gọi điện thoại cho chồng là Chiu Chil Kuan (58 tuổi, người Đài Loan, ngụ quận 7, TP.HCM) báo tin lúc 21h đêm 1/4 đón taxi về nhà thì bị một nhóm người bắt cóc rồi đưa đến một nghĩa trang.

Đến gần 4h sáng 2/4, nhóm này bắt Nguyệt điện thoại về cho chồng yêu cầu chuyển 500 triệu vào tài khoản cho chúng, nếu không thì nhận xác vợ tại nghĩa trang.

Nguyệt tại cơ quan công an.

Nghi ngờ vụ việc bất thường, ông Kuan đến công an quận 7 trình báo. Các trinh sát nhanh chóng xác minh số tài khoản và phát hiện chính Nguyệt là người đứng tên. Từ đó, công an nhận định đây có thể là màn kịch tống tiền do người này dựng lên. Trinh sát tiến hành theo dõi số điện thoại và tin nhắn đến máy ông Kuan nhằm tìm manh mối, nơi nhóm người "giam giữ con tin".

Sáng 2/4, Nguyệt tiếp tục gọi vào máy ông Kuan nói rằng nhóm bắt cóc yêu cầu chuyển tiền gấp, nếu không tính mạng của mình bị đe dọa. Được sự hướng dẫn của công an, ông Kuan chuyển trước 200 triệu đồng vào tài khoản của Nguyệt, số còn lại sẽ gửi sau để kéo dài thời gian.

Trong lúc vụ việc đang được điều tra thì bất ngờ tối 2/4, Nguyệt về nhà và cho biết lợi dụng nhóm bắt cóc ăn nhậu say xỉn, lơ là canh giữ nên tìm cách trốn thoát.

Công an điều tra quận 7 mời Nguyệt đến làm việc, lấy lời khai nhưng lúc này cô ta đang phê ma túy, không tự chủ được bản thân. Đến khi tỉnh táo, Nguyệt thừa nhận vụ bắt cóc do chính mình dàn dựng nhằm buộc ông Kuan đưa tiền để tiêu xài, trả nợ vì thua cờ bạc.

Nguyệt đã li hôn chồng và sống với ông Kuan gần 20 năm nay.