Vợ dùng dao bầu đâm chết chồng đang ngủ say

Vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay 9-5, chị N.T.H. (SN 1985, ở huyện Ứng Hòa - Hà Nội) đã bất ngờ dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào ngực chồng do nghi ngờ người chồng cờ bạc và quan hệ bất chính.

Chồng của chị H. là anh Ngô K.H. (SN 1981) do đang ngủ say nên không kịp trở tay, đã bị vợ đâm chết tại chỗ. Ngay sau khi đâm chết chồng, chị H. đã đến Công an huyện Ứng Hòa tự thú.

Được biết hai vợ chồng chị H. đã có 2 người con, 1 cháu trai 8 tuổi và 1 cháu gái 4 tuổi. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do chị H. ghen tuông, nghĩ chồng có quan hệ bất chính.

Cơ quan công an đã tạm giữ H. và tiến hành điều tra vụ án mạng.