Vợ giật dao đâm chết chồng vì “lè nhè” trong bữa ăn

Bà Lù Già Dúng đã giật dao đâm chết chồng trong bữa ăn

Cơ quan điều traCông an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cho biết vừakhởi tố vụ án,khởi tố bị canđối với Lù Già Dúng (73 tuổi, trú tại thôn Pố Hà 2, xã Trung Thịnh, Xín Mần) để điều tra về hành vi giết người.

Sáng sớm ngày 21-4, Công an huyện Xín Mần nhận được thông tin vụ án mạng tại thôn Pố Hà 2. Nạn nhân là ông Lù Sào Dúng, năm nay gần 80 tuổi, tử vong do bị nhiều nhát đâm chém. Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định thủ phạm là bà Lù Già Dúng, vợ của nạn nhân.

Theo lời khai của bà Lù Già Dúng, chồng bà hay uốngrượuvà mỗi lần say lại gây sự với vợ. Nhiều lần, Dúng còn bị chồng đánh đập. Tối 21-4, vợ chồng bà Dúng ăn cơm tại nhà con trai Lù Sào Chỉ. Ngay trong bữa ăn, ông Lù Sào Dúng đã rượu vào lời ra. Bà Lù Già Dúng can ngăn, đã bị chồng cầm con dao gõ lên đầu. Tưởng chồng có ý định sát hại, bà Dúng giật mạnh con dao, đâm liên tiếp vào người chồng. Cơ quan Công an đã thu giữ con dao đâm chết chồng mà bà Dúng vứt tại hiện trường.

Theo ANTĐ