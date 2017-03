‘Vợ hờ’ mang thai tự nguyện bán mình sang Trung Quốc kiếm tiền cho chồng

Danh tính người bị khởi tố là Ma Duy Tuân (34 tuổi) ngụ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Theo cơ quan công an, năm 2007 Tuân chung sống với một cô gái tên L. như vợ chồng.

Một thời gian sau, Tuân gặp một phụ nữ tên Thủy, sống ở Bằng Tường (Trung Quốc) là người Việt Nam. Thủy đã đặt vấn đề với Tuân tìm giúp một phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc, nếu thành công Tuân sẽ nhận được số tiền là 8.000 nhân dân Tệ. Tuân quay trở về bàn với L., cô gái này đồng ý bán chính mình sang Trung Quốc rồi sẽ tự tìm cách trốn về Việt Nam dù bản thân đang mang thai.







Tuân tại cơ quan công an.





Chưa dừng lại ở đây, Tuân đã lừa và bán trót lọt sáu phụ nữ khác ở nhiều tỉnh khác nhau sang Trung Quốc. Năm 2008, cả Thủy và Tuân đều bị phía Công an Trung Quốc bắt giữ và giam tù.

Tháng 3-2014 Tuân được trả tự do. Tuy nhiên, với những việc làm trên, Tuân đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố và bắt tạm giam. Cũng theo cơ quan công an, trong số sáu nạn nhân bị Tuân lừa bán hiện tại có hai người đã được giải cứu.