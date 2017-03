Vờ hỏi đường để cướp

Ngày 13-4, Công an xã Hóa An cho biết vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển hai nghi can là Cao Bá Trung (15 tuổi, ngụ xã Hoá An, TP Biên Hòa) và Lê Đức Quý (18 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) cùng tang vật lên Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản theo thẩm quyền.





Cầu vượt bộ hành Hóa An nới Trung và Quý gây ra vụ cướp. Ảnh: QM

Trước đó, theo trình báo của anh Bạch Thanh Soan (26 tuổi, Kiên Giang) tạm trú tổ 19, ấp An Hòa, xã Hóa An vào khoảng 21 giờ ngày 2-4, anh Soan ngồi bấm điện thoại trên cầu vượt bộ hành Hóa An. Lát sau có hai thanh niên độ tuổi khoảng 16-18 đi xe máy đến hỏi đường. Bất ngờ, hai người này dùng tay chân đánh nhiều cái vào người, mặt anh Soan và cướp chiếc điện thoại (trị giá gần 4 triệu đồng) bỏ chạy.

Qua truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an xã Hóa An đã mời Trung và Quý về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi đánh người, cướp điện thoại như anh Soan trình báo.

Chiếc điện thoại được đem đến bán tại tiệm M.Kh. ở ấp Đồng Nai, xã Hóa An. Hiện công an đã thu hồi được tang vật.