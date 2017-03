Vợ khóc ngất khi thấy xác chồng cháy đen trong tiệm cắt tóc

Chị Mai liên tục khóc khi được hỏi về vụ việc. Ảnh:Nguyệt Triều

Trưa 29/9, có mặt tại Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, chị Trần Thị Mai (36 tuổi, quê Thanh Hóa) nước mắt ròng ròng khi nhận là vợ của người đàn ông chết cháy đen trong tiệm tóc Tường Vy trên đường DT 742, sáng nay. Người phụ nữ liên tục nhận điện thoại của người thân hỏi về cái chết của chồng - anh Trần Văn Cơ (37 tuổi, quê Thanh Hoá).

Giọng nghèn nghẹn, chị Mai cho biết làm công nhân còn chồng là tài xế xe container. Cưới nhau được 15 năm họ có hai con. Cuộc sống khó khăn, cậu con trai lớn 14 tuổi phải gửi bên ngoại chăm sóc ở Thanh Hoá, còn vợ chồng chị đang nuôi con gái nhỏ học lớp một.

Ba tháng trước, chị Mai phát hiện chồng quan hệ bất chính với người phụ nữ khác và đã nhiều lần khuyên răn nhưng không có kết quả. "Hai tháng nay, anh Cơ dù nghỉ làm mà ít khi ngủ ở nhà với vợ con", người phụ nữ thút thít, nói.

Hiện trường có nhiều dấu hiệu khiến cảnh sát nghi ngờ hai người trong tiệm tóc tự gây án. Ảnh:Nguyệt Triều

Theo chị Mai, từ ngày có tình cảm ngoài hôn nhân, anh Hải không còn đưa tiền cho vợ để nuôi con cái ăn học. Với đồng lương công nhân, dù có tăng ca, nhưng chị chỉ nhận được hơn 5 triệu đồng nên cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Đêm qua, thấy cha lâu ngày không về, con gái chị Mai liên tục nói nhớ bố. Xót ruột, sáng nay, tranh thủ trước giờ đưa con đi học, chị đã đi tìm chồng, định sẽ nói chuyện cho ra lẽ về mối quan hệ giữa hai người.

Tại tiệm cắt tóc Tường Vy do chị Trần Thị Hải (36 tuổi, quê Ninh Thuận) làm chủ, chị Mai phát hiện xe máy của chồng dựng trong tiệm nên gọi cửa. "Anh Cơ bảo 'mi về nhà đi, trưa tao về rồi nói chuyện'. Đứng đó được một lúc, do gần đến giờ đưa con đi học nên tôi lên xe máy định đi thì giật mình vì tiếng nổ to phát ra trong tiệm. Thấy khói lửa bốc ra tôi sợ quá hô hoán mọi người xông vào cứu giúp...", người vợ mếu máo.

Khi cửa tiệm được phá, chị Mai khóc ngất khi chứng kiến chồng mình chết co quắp, biến dạng trên khu vực gác xép. Công an phường đã mời chị về làm việc, trấn an và yêu cầu tường trình sự việc.

Thi thể anh Cơ được đưa đi khám nghiệm. Ảnh:Nguyệt Triều

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Phía trong tiệm Tường Vy đồ đạc ngổn ngang, vỡ nát, có nhiều vết máu và các vật dụng đã bị lửa thiêu rụi. Gần vị trí phát hiện bà chủ tiệm nằm lả, kêu cứu, cảnh sát thu giữ con dao nhọn dài khoảng 25 cm có dính máu, nghi hung khí liên quan vụ án.

Người đàn ông bị đốt cháy đen, biến dạng nằm trên gác xép của tiệm đã được đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tìm nguyên nhân tử vong. Cùng bệnh viện, bà chủ tiệm hớt tóc đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm trên cơ thể. Do nạn nhân chưa tỉnh nên cảnh sát chưa thể lấy lời khai.

Theo một cán bộ điều tra, hiện trường tiệm tóc Tường Vy có nhiều dấu hiệu cho thấy hai người ở bên trong tự gây án. "Có thể người đàn ông đã gây thương tích cho chủ tiệm sau đó lên gác tự đốt bằng xăng. Vụ việc như thế nào chúng tôi sẽ khẩn trương làm rõ", vị này cho hay.

Theo Nguyệt Triều/VNE