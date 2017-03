Vờ làm khách ‘sộp’, trộm mỹ phẩm đắt tiền

Do theo dõi trên mạng, bà Lan biết anh ĐTA có bán mỹ phẩm tại nhà riêng ở đường Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình. Bà Lan tìm đến tận nhà anh A. hỏi mua mỹ phẩm “xịn” với số lượng lớn. Ngoài ra, bà Lan yêu cầu anh A. bỏ các loại mỹ phẩm đắt tiền (tổng giá trị hơn 42 triệu đồng) vào túi nylon bà mang theo sẵn. Khi anh A. đang viết hóa đơn thì bà Lan nhanh tay lấy túi nylon mỹ phẩm bỏ vào túi xách đi ra ngoài. Để anh A. không nghi ngờ, bà Lan viện lý do ra ngoài đổi tiền đôla thành tiền Việt, sẽ quay lại thanh toán cho anh A. Do anh A. phát hiện túi nylon chứa mỹ phẩm đã mất nên tri hô, đuổi theo bắt được bà Lan cùng tang vật, chuyển giao cho công an xử lý.





Bà Phạm Thị Kim Lan bị bắt giữ tại Công an quận Tân Bình và tang vật. Ảnh: TK

Khi hay tin bà Lan bị bắt giữ, chị NTHP (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã đến nhận diện và tố giác từng bị bà Lan lừa với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, ngày 7-9, bà Lan tìm đến tận nhà chị P. ở phường 1, quận Bình Thạnh để hỏi mua son môi. Chọn được một số son môi có tổng giá trị 33 triệu đồng, bà Lan bỏ vào túi. Sau đó bà Lan nói thanh toán bằng đôla Mỹ nhưng chị P. không đồng ý. Bà Lan nói sẽ ra ngoài đổi sang tiền Việt rồi quay lại thanh toán nhưng một đi không trở lại và chị P. phát hiện túi đựng son môi biến mất.

Theo bà Lan khai báo đã lừa nhiều vụ mua mỹ phẩm với cách thức như nói trên trong thời gian gần đây. Hiện Công an quận Tân Bình đang mở rộng điều tra vụ việc.

H.TUYẾT