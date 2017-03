Vợ một công an gán thẻ giả của chồng vay tiền tỉ

Ngày 15-6, một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết đơn vị sẽ chuyển hồ sơ bà Lê Thị Huỳnh Mai có dấu hiệu lừa đảo lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý. Bà Mai có hành vi làm giả thẻ công an của chồng gán cho người khác để vay tiền.

Theo tố cáo của ông Châu Phạm Nhật M. ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, ông và bà Mai làm chung cơ quan. Tháng 12-2014, bà Mai đặt vấn đề vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Nể nang và quen biết, ông nhiều lần cho bà Mai vay 50-300 triệu đồng. Ban đầu bà Mai trả vốn và lãi đúng hẹn nên ông tin tưởng, nhiều lần đưa tiền cho bà Mai hoặc chồng bà tại trụ sở công an nơi chồng bà công tác.





Thẻ ngành giả và giấy nhận nợ của bà Mai. Ảnh: AN DANH

Để làm tin, bà Mai gán cho ông M. sổ hộ khẩu, giấy chứng minh CAND tên của chồng bà, cấp bậc là sĩ quan cấp tá.

Đến đầu tháng 2-2016, tổng số tiền vay đã lên đến hơn 3 tỉ đồng và bà Mai viết giấy nhận nợ nhưng sau đó lánh mặt không trả. Ông M. kiểm tra giấy chứng minh CAND của chồng bà Mai mới té ngửa đó là thẻ giả, được bà Mai scan. Thực chất chồng bà Mai mang hàm cấp úy chứ không phải sĩ quan cấp tá như trong giấy mà bà Mai gán nợ.

Cạnh đó, số tiền bà Mai vay không phải làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng như bà nói lúc vay tiền. Cho là bị lừa, ông M. tố cáo đến công an.

Nhận thấy vụ việc của bà Mai có dấu hiệu hình sự nên Công an quận Bình Thạnh chuyển lên cấp trên điều tra. Liên quan thẻ công an giả mà bà Mai gán cho ông M. để vay tiền, Thanh tra Công an TP.HCM đang phối hợp Công an quận Bình Thạnh làm rõ mức độ liên quan của chồng bà Mai trong vụ này.