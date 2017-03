Vờ mua dầu gội, đâm gục rồi cướp túi xách của chủ quán

Vốn ăn chơi, đua đòi, Phát có vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Mục tiêu nhắm tới của đối tượng là bà chủ quán tạp hóa.



Đối tượng Nguyễn Thành Phát tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp