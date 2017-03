Vờ mua thuốc lá rồi giật tiền bỏ chạy

Vào khoảng 21 giờ ngày 16-11, Đội Phòng chống tội phạm Bình Dương đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm đeo bám qua nhiều tuyến đường.

Khi hai nghi can đến trước một tiệm tạp hóa trước Trường Tiểu học Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) vẫn còn mở cửa nên người ngồi sau đi vào. Thấy chủ quán đang cầm xấp tiền trên tay, nghi can giả vờ vào mua thuốc lá rồi giật xấp tiền chạy ra xe cùng đồng bọn bỏ chạy.



Hai nghi can bị lực lượng chức năng truy bắt.

Lập tức các “hiệp sĩ” truy đuổi, đồng thời báo Công an phường Tân Đông Hiệp và Đội Hình sự Công an thị xã Dĩ An hỗ trợ truy đuổi. Cuộc truy đuổi gần 10 km, khi đến trạm thu phí Hóa An (quốc lộ 1K, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ hai nghi can giao cơ quan công an điều tra làm rõ.



Tại cơ quan công an, hai nghi can khai tên Chu Quang Hải và Ngô Phước Trung (cùng 27 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa).

Hiện Công an thị xã Dĩ An đang điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản của hai nghi can.