Vỡ nợ 100 tỷ đồng ở Sài Gòn

Vụ việc diễn ra từ chiều đến đêm 4/2 tại ngôi nhà của bà T.T.Q.H (SN 1966) tại con hẻm 658 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3. Tại thời điểm trên, hàng chục người đã kéo đến vây hãm trước nhà bà H để đòi tiền mà bà này đã vay mượn của họ.

Các nạn nhân cho biết, người “dính líu” ít nhất vài chục triệu đồng, người nhiều nhất lên đến vài chục tỷ đồng. Theo họ ước tính, khoản tiền bà H đã nợ và tạm chiếm đoạt của nhiều người lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Theo các nạn nhân, trong nhiều ngày qua, họ đã liên lạc qua điện thoại, thậm chí đã nhiều lần đến tận nhà tìm bà H nhưng không thấy tung tích bà này ở đâu. Nhiều người trong số các nạn nhân là người quen biết lâu năm, thậm chí là bà con họ hàng và hàng xóm của bà H.

Ông Trung (một người em họ của bà H) kể: trước đây vài năm ông được bà H khuyên đầu tư mua xe tay ga các loại như: SH, Air Blade…từ bà để bán lại kiếm lời. Tham khảo thị trường, xác định mua xe từ bà H bán lại cho những nơi khác thu lợi được vài triệu đồng/chiếc nên ông Trung bắt đầu làm ăn với người chị họ của mình.

Ông Trung xác nhận “Ban đầu chị ấy làm ăn rất uy tín, nhận tiền giao đủ xe cho tôi bán lại. Gần đây tôi gom từ nhiều nguồn giao cho chị hơn 2 tỷ đồng, chị ấy cầm tiền rồi im lặng…Tôi nhiều lần gọi điện thoại, tìm đến nhà, nhưng chị tôi mất tích luôn”.

Ông Hùng – một đầu mối mua xe tay ga từ bà H cho biết: ban đầu việc làm ăn với bà H rất suôn sẻ, bà này nhận tiền, giao đủ xe. Tuy nhiên cách đây hơn nửa năm, bà H nhận tiền nhưng giao xe thiếu, cứ thế số nợ dồn lên, đến khi số tiền là 3 tỷ đồng thì bà H…bùng luôn.

“Sắp Tết đến nơi rồi, không biết tiền đâu xoay sở những chỗ tôi nợ nần đây” – ông Hùng đau xót nói.

Những trường hợp bị bà H “mượn” 3 – 5 tỷ đồng khá nhiều, có những trường hợp đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên vì họ là giám đốc doanh nghiệp nên ngại trao đổi chi tiết về vụ việc cũng như sợ thông tin này vỡ lỡ, sẽ bị nhiều chủ nợ khác “dí” đòi tiền lúc năm hết, tết đến.

Ngoài những người mua xe tay ga bị bà H có dấu hiệu quịt tiền, bà H còn chiếm đoạt tiền của những đại lý mua bán xe - là những nơi bà H mua xe về bán lại cho những người khác.

Bà Ngọc (chủ 1 đại lý kinh doanh xe gắn máy) kể: bà làm ăn với bà H nhiều năm nay. Ban đầu bà H chồng tiền đủ với số lượng xe mua. Sau đó bà H lấy hàng nhưng giao không đủ tiền, coi như đó là khoản “gối đầu”. Muốn lấy khoản gối đầu từ bà H, buộc bà Ngọc tiếp tục giao xe, nhưng rồi bà H lại không giao đủ tiền và viện hết lý do này đến nguyên cớ nọ, hẹn đến gần Tết sẽ trả dứt điểm. Tổng cộng bà H nợ bà Ngọc số tiền lên đến 5 tỷ đồng...

Đến đêm 4/2, trước tình cảnh hàng chục người vẫn còn vây hãm nhà bà H đòi nợ, lực lượng công an phường 11, quận 3 đã xuất hiện để can thiệp. Một cán bộ công an địa phương xác nhận: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận để làm rõ, xử lý theo thẩm quyền”.

