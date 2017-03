Vợ sao chép clip 'ăn vụng' của chồng

Những ngày cuối tháng 8, một số thanh niên xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) thường đưa cho nhau xem clip có nội dung “là lạ”. Phải đến khi một thiếu phụ trong làng có đơn gửi công an cho rằng đã bị tình nhân ép “đóng phim đen”, cả làng mới “sốt xình xịch” trước sự kiện chưa từng có này.



Chị Hoa (38 tuổi) trình báo công an về việc bị Thăng (40 tuổi) khống chế, ép quan hệ tình dục nhiều lần, nếu không sẽ phát tán cho cả làng xem một bức ảnh khỏa thân của chị. Hoa còn tố anh Thăng đã “lén” quay cảnh hai người quan hệ tình dục và bị vợ Thăng phát hiện.



Theo chị này, việc vợ Thăng là chị Huế (37 tuổi) sao chép clip “quay trộm” là xúc phạm danh dự cá nhân, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.





Cô chủ quán tố cáo bị phát tán clip sex. Ảnh: PLVN



Theo Pháp luật VN



Từ lâu nay, người làng đã đồn đại về mối quan hệ “ngoài luồng” giữa anh Thăng và cô chủ quán bia trong xã. Thế nên khi biết vợ Thăng bị chồng phụ bạc, lại bị người tình của chồng “tố cáo ngược”, nhiều phụ nữ trong xóm tỏ ra thương cảm. Ai cũng tặc lưỡi: “Cô vợ thì hiền lành, chăm chỉ làm hết cả phần việc thành ra ông chồng “rỗi việc” mới nảy nòi nhiều thói hư tật xấu”.Theo Huế, từ hơn hai năm nay chị đã nghe tin đồn chồng mình đi lại với cô chủ quán bia, nhưng chưa bắt được quả tang. “Có một lần tôi đã bắt được cái ảnh trong máy điện thoại chồng tôi chụp chung với “nó”, cả hai ôm nhau nằm trên giường. Cô ấy cãi bay cãi biến, còn kéo cả người nhà lên nhà tôi chửi bới”, chị vợ kể lại.Chị Huế bảo chuyện phát hiện ra đoạn clip quay cảnh ân ái của chồng với cô chủ quán bia là “giọt nước tràn ly”. Chị đã giữ ngay điện thoại của chồng, nhanh chân chạy sang nhà người quen trốn qua một đêm mới trở về để “bảo vệ nhân chứng” là cái điện thoại. Nghĩ đến chuyện lưu giữ chứng cứ, chị thuê cửa hàng băng đĩa sao chép clip ra 9 đĩa CD, có bằng chứng cho cặp “gian phu dâm phụ” khỏi chối cãi. Tuy nhiên, không rõ từ đầu mối nào mà đoạn phim đó lọt ra ngoài và một số thanh niên trong làng đã truyền qua điện thoại cho nhau.Những ngày vừa qua, Huế thú thật đã mất ăn mất ngủ vì người làng đồn đại mình sẽ bị tù tội vì tuyên truyền “phim đen”. “Từ bé đến giờ em có biết gì đến chuyện in băng in đĩa. Hôm đó vì giận chồng quá nên in lại để giữ làm bằng chứng chứ”, cô vợ phân trần.Trong 9 đĩa CD, cảnh sát đã thu hồi được 8, còn một chiếc chưa thu hồi được. Huế cho biết đưa đĩa đó cho em chồng của “tình địch” để nhà cô này biết mà “răn dạy” con dâu.Tiếp cận với người chồng là “ngòi nổ” của sự việc, anh này khẳng định là không hề có chuyện ép cô chủ quán quan hệ tình dục mà chính cô gạ gẫm mình. “Mỗi tháng cô ấy đều xuống huyện lấy hàng một, hai lần. Hôm sau đi thì hôm trước thế nào cô ấy cũng gọi điện để hẹn tôi ngày mai đi chơi cùng”, anh kể lại.Người chồng có tính lăng nhăng thú nhận: Mỗi lần “quan hệ”, anh và cô chủ quán bia thường có “thú vui” là ghi hình lại bằng máy điện thoại, sau đó cùng nhau xem lại rồi xóa luôn. Không may ngày 10/8 vừa qua, đến lúc cặp tình nhân chuẩn bị “tự sướng” thì điện thoại hết pin. Thăng quên bẵng đi, đút điện thoại vào túi quần về nhà, sai con sạc pin. Chẳng ngờ chị vợ cầm đến và phát hiện clip.Trưởng Công an xã, ông Lê Văn Thắng cho biết hiện vụ việc đã được chuyển lên công an huyện vì có dấu hiệu của tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và có nhiều “tình tiết phức tạp”.Theo thạc sĩ luật Nguyễn Thế Anh (ĐH Luật Hà Nội), với các tình tiết nêu trên, khó có thể cho rằng chị vợ đã có hành vi cấu thành nên tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cấu thành bắt buộc của tội danh này theo Điều 253 là phải có mục đích “nhằm phổ biến”, mà chị vợ lại không có động cơ này.Cũng theo thạc sĩ Thế Anh, trong việc này, ngoài cô vợ bị phản bội, người trực tiếp copy, em chồng của “nữ diễn viên”… cũng có trong tay clip này. Nếu cảnh sát chứng minh được người nào đã phát tán, người đó phải chịu trách nhiệm hình sự.Trường hợp nội dung clip thể hiện chị Hoa không bị cưỡng bức thì chị này sẽ bị xử phạt hành chính vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.