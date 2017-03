Vợ siêu trộm bị bắt

Ngày 5/12, Công an Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bạch Dương (34 tuổi, vợ của “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân) thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền mà vợ chồng Tân mua ôtô Venza rồi nhờ ông Nguyễn Hồng Thịnh (bố của Bạch Dương) đứng tên là tiền do Tân trộm cắp tại nhà 2 người dân vào đêm 13/12/2008 và 27/3/2009.

Dương tại cơ quan công an.

Ngoài ra, số tiền 3,4 tỷ đồng Dương chuyển vào tài khoản của mình tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Xuyên (Hà Nội), sau đó rút ra đưa cho Tân giao dịch mua đất 2,5 tỷ đồng tại tổ 10 (phường Mỹ An, Đà Nẵng) do bố mẹ Tân đứng tên chủ sở hữu có liên quan đến vụ trộm cắp tại nhà dân ở đường Núi Thành.

Cụ thể, đêm 6/10/2010, Tân cùng Nguyễn Hữu Phước đột nhập nhà này, trộm 1.100 chỉ vàng SJC, được quy đổi tại thời điểm đó hơn 3,5 tỷ đồng. Đến ngày 11/10/2010, Dương đến ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân 3,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2010, thông qua môi giới, Tân và Dương trực tiếp thanh toán tiền mua một lô đất nhưng người đứng tên sở hữu lại là ông Đặng Văn Anh và bà Nguyễn Thị Thường (bố mẹ của Tân).

Chiếc xe này được cho là mua từ tiền Tân đi ăn trộm.

Theo các điều tra viên Công an Đà Nẵng, từ tháng 12/2009, Tân về sống với Dương nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Dương không thấy Tân có tài sản gì, nhưng đến năm 2010 lại có nhiều tiền để mua ôtô và đất. Dương đã cùng Tân trực tiếp giao dịch mua ôtô và đất, điều đó chứng tỏ Dương biết được số tiền Tân có được là do hoạt động phạm tội. Theo đó, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đêm 30/4/2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước bị Công an Đà Nẵng bắt giữ sau khi đột nhập nhà số 254 Núi Thành trộm cắp tài sản. Cả hai khai nhận từ năm 2008 đến tháng 4/2011 thực hiện thành công 33 vụ trộm tại địa bàn Đà Nẵng với tổng tài sản hơn 10,1 tỷ đồng.

(Theo Công an Đà Nẵng)