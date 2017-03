Vờ sửa xe hộ rồi "chôm"

Ngày 19/6, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã chuyển giao một đối tượng lừa đảo cùng tang vật cho Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xử lý theo thẩm quyền. Người bị hại trong phi vụ lừa đảo này là bà Nguyễn Thị Úc, 56 tuổi, trú ở 48/7 Lý Thái Tổ, TP Quy Nhơn điều khiển xe máy Wave 77M2-3292 đến chợ trung tâm thành phố vào sáng 17/6.

Khi trở về, trong lúc bà Úc khởi động xe máy nhưng không nổ thì một thanh niên lạ mặt bước đến giúp đỡ. Sau một hồi giả vờ sửa xe, gã thanh niên bảo bà Úc vào bên trong chợ mua cuộn băng keo để quấn lại dây điện. Tưởng thật, bà Úc đi vào chợ thì "gã thanh niên tốt bụng" điều khiển xe "chuồn" mất.

Đến chiều cùng ngày, kẻ lừa đảo đến thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên gạ bán chiếc xe máy nêu trên với giá 1 triệu đồng, nhưng người dân cảnh giác khẩn báo Công an địa phương bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Võ Văn Vương, 35 tuổi, trú ở thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Phan Lương (CAND)