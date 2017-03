Vợ thuê người tạt axít giết chồng

Do nghi ngờ chồng là anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1967) ngoại tình, Phượng thuê bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (SN 1959, ngụ thị trấn Bến Lức) tạt axít chồng với giá 12 triệu đồng.



Bà Tuyết lại thuê Đinh Hoàng Phúc (SN 1987) và Lê Minh Tú (SN 1985, cùng ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) ra tay với giá 5 triệu đồng.



Chiều 29-4-2011, anh Hải vừa chạy xe đến dốc cầu An Thạnh (thị trấn Bến Lức), Phúc và Tú chặn xe lại và tạt nguyên ca axit vào mặt làm anh Hải bị phỏng nặng, mù cả hai mắt, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).



Phúc và Tú bị bắt sau đó một ngày. Đến ngày 1-5-2011, Phượng và Tuyết sa lưới.

Theo H.Minh (NLĐO)