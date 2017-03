Vô tình nhặt được... lựu đạn bị 'đánh rơi'

Trước đó vào sáng 3-2, anh Khánh đi ra đường gần nhà thì phát hiện một quả lựu đạn bị “đánh rơi” trên đường. Sau khi cẩn thận qua sát, anh Khánh thấy quả lựu đạn chưa rút chốt nên anh đã nhặt quả lựu đạn (khoảng 0,2kg) rồi mang đến Công an phường Đội Cung giao nộp. Công an phường Đội Cung đã chuyển giao quả lựu đạn lên Cơ quan công an TP Vinh để điều tra người đánh rơi và tổ chức tiêu hủy lựu đạn.

* Cùng ngày, Cơ quan công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, qua phối hợp cùng công an các xã Diên Lãm, Châu Phong, Châu Hoàn tổ chức tuyên truyền bà con nhân dân giao nộp vũ khí, có 10 gia đình đã tự nguyện mang 2 khẩu súng săm lét, 4 khẩu súng tự chế và bốn kích điện đến giao nộp. Trong ngày 5-2, Công an huyện Quỳ Châu cũng đã thu giữ 11 khẩu súng tự chế, 2 thỏi thuốc nổ công nghiệp (0,5kg) và hai kích điện hủy diệt thủy trên địa bạn huyện.