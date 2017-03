Vợ trấn nước, đánh đập chồng rồi trói vào gốc cây

Ngày 28-7, Đại tá Đào Hòa Nam, Trưởng Công an huyện Mộc Hóa (Long An) thông tin, công an huyện đang điều tra vụ ông Đào Văn Lợi, 43 tuổi (ngụ Tân Lập, Mộc Hóa) bị vợ là bà Nguyễn Thị Phượng cùng một số người thân trong gia đình vợ trấn nước, đánh đập gây thương tích phần mềm ở cổ, lưng và tay.





Ông Lợi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An

Trước đó, tối ngày 24-7, chính quyền địa phương xã Tân Lập nhận được thông tin ông Lợi bị hành hung rồi bị trói vào gốc cây nên cử lực lượng đến giải cứu. Sau đó ông Lợi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

Qua làm việc, bà Phượng cùng 3 người thân của mình thừa nhận do trước đó giữa bà và ông Lợi có cự cãi về việc chia tài sản để chuẩn bị ly hôn nên bà và nhóm người nói trên đã đánh đập ông Lợi, dìm ông này xuống mương nước, sau đó trói ông Lợi vào gốc cây hàng giờ đồng hồ trước khi lực lượng chức năng can thiệp.