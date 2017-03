Vợ trẻ gục chết dưới lưỡi dao của người chồng nát rượu

Theo tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-4, tại thôn 4, xã Nam Yang người dân phát hiện chị Trịnh Thị Hằng (21 tuổi) gục chết, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Hung thủ gây án là Nguyễn Duy Anh (27 tuổi), chồng của chị Hằng.

Theo lời người cô ruột của chị Hằng, Anh và Hằng kết hôn đã ba năm, có một đứa con. Đầu năm 2016, chị Hằng ôm con về ở với mẹ ruột vì luôn bị chồng đánh đập mỗi khi say xỉn. Sáng 23-4, Anh qua nhà chị Hằng rồi giữa hai người xảy ra cãi vã. Anh đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát đến chết. Sau đó Anh đã chạy về nhà uống thuốc sâu rồi lên Công an xã Nam Yang đầu thú. Công an xã Nam Yang đã đưa đối tượng đi cấp cứu. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.