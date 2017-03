Vợ tự tử, chồng khiếu nại khắp nơi

Mới đây, Báo nhận được đơn của anh Đặng Anh Tuấn (SN 1983, ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức - Long An) đề nghị làm rõ về cái chết của vợ là chị Phạm Thị Ngọc Giàu (SN 1985). Ngày 5-12, chúng tôi đã đến gặp anh Tuấn và những người liên quan để tìm hiểu sự việc.

Tự tử vì bị xúc phạm?

Theo anh Tuấn trình bày, vợ chồng anh có một con trai 5 tuổi và sống rất hạnh phúc. Bỗng dưng tối 10-10, trong lúc cả nhà đang ăn cơm, chị Giàu nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Thấy vợ trả lời với vẻ không hài lòng, anh Tuấn lấy điện thoại nghe thì đầu dây bên kia, giọng một phụ nữ hỏi vì sao lại nhắn tin vào máy của chồng bà ta với nội dung “ăn cơm chưa hoặc nấu cơm chưa”.

Anh Đặng Anh Tuấn trao đổi với phóng viên





Lá thư tuyệt mệnh được cho là của chị Giàu.



Anh Tuấn trả lời không nhắn tin rồi cúp máy. Chỉ 2 phút sau, điện thoại lại đổ chuông và hiện lên một số máy khác. Chị Giàu nhìn số nói quen quen, giống số của ông P.T.D (phó công an xã) nên anh Tuấn nói vợ nghe máy. Anh thấy vợ vừa khóc vừa nói: “Thiếm nghĩ sao mà nói tôi cặp với chú D.?”. Nóng ruột, anh Tuấn chụp máy nghe rồi đòi gặp ông D., hỏi vì sao vợ ông lại nói vậy. Ông D. trả lời: “Không có gì đâu con” rồi cúp máy. Tuy nhiên, chị Giàu không ăn cơm nữa, bỏ vào phòng nằm khóc.

Trưa hôm sau, con trai anh Tuấn gọi điện nói anh về. Vừa vào nhà, anh thấy vợ nằm dưới sàn, miệng sùi bọt mép. Chị đã uống thuốc trừ sâu tự tử vì “em tức, em không muốn ai nói em như vậy”. Năm ngày sau, chị Giàu mất.

Trước đó, chị Giàu để lại 2 lá thư tuyệt mệnh. Trong lá thư gửi cho vợ chồng ông D., chị Giàu viết: “Thực sự con với chú không hề có gì hết, con chẳng nghĩ gì đến chú hết, con lấy cái chết của con ra thề danh dự (...). Trong lòng con chưa từng nghĩ đến chú nữa chứ nói gì là thương chú”. Lá thư gửi cho anh Tuấn có nội dung chị không làm gì có lỗi, “chết là vì những lời chưa từng nghe của thiếm D.!”, đồng thời xin lỗi chồng con và gia đình, nhờ mọi người chăm sóc con.

Tiếp tục xác minh

Sau khi chị Giàu mất, cho rằng vì vợ ông D. nói gì đó xúc phạm nghiêm trọng khiến vợ mình không chịu nổi nên đã nghĩ quẩn, anh Tuấn đã làm đơn khiếu nại từ cấp xã đến cấp tỉnh, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nội dung 2 cuộc điện thoại dẫn đến vụ tự tử nhưng chưa cơ quan nào trả lời.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc này, ông D. cho biết cách hôm xảy ra sự việc nửa tháng, Giàu điện thoại cho ông hỏi thăm về việc cha chị có liên quan đến một vụ kiện và chỉ một lần đó. “Tối 10-10, tôi để điện thoại ở nhà sạc pin, đến lúc về thì thấy có số máy của Giàu gọi. Tôi nghe máy thì Tuấn hỏi: “Bộ thiếm nói là chú ở với vợ con hả?”. Tôi trả lời không có và cúp máy” - ông D. cho biết. Ông D. cũng cho rằng vợ mình không có lời lẽ nào xúc phạm đến chị Giàu.

Trung tá Huỳnh Văn Bảy, Trưởng Công an xã Phước Lợi, cho biết khi nhận đơn khiếu nại của anh Tuấn, công an xã đã xác minh bước đầu nhưng chưa có cơ sở cho thấy vụ tự tử liên quan đến vợ ông D. Công an xã cũng đã chuyển hồ sơ về Công an huyện Bến Lức để tiếp tục xác minh.

Theo MINH SƠN (Người Lao Động)