Vợ và anh rể chết bất thường trên giường, chồng bị triệu tập

Ông Hoàng Ngọc Thắm - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: "Tính ông Bảy hay ghen tuông. Vợ chồng ông Bảy đã có một người con gái, đã lấy chồng. Vợ ông Bảy rất tốt, ông Bảy yêu cầu vợ phải đồng ý cho ông Bảy hỏi thêm "một bà nữa" để kiếm thêm đứa con. Ông Bảy có "qua lại" với một người phụ nữ trong huyện đến khi người phụ nữ này có bầu thì... không cưới, bỏ nhau".



Nhiều người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 28-11, anh Trần Văn Linh - em trai của bà Trần Thị Thọ (49 tuổi, vợ ông Bảy) cùng người dân đến nhà của ông Nguyễn Văn Hoài (58 tuổi, ở xóm 7, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) chơi và tìm bà Thọ. Khi vào nhà, em trai của bà Thọ hốt hoảng phát hiện thi thể ông Hoài và bà Thọ trên giường, máu chảy nhiều trên nền nhà.

Anh Linh hốt hoảng kêu cứu, rất đông xóm giềng, người dân chạy đến nhà ông Hoài phát hiện bà Thọ và ông Hoài đã tử vong, không thể cứu chữa.

Thi thể ông Hoài nằm ngửa trên giường, cạnh con dao nhọn. Còn thi thể bà Thọ nằm sấp, hai tay bị trói và không mặc quần áo, có nhiều vết đâm vào người.

Do vậy, người thân và người dân đã báo lên Công an xã Cổ Đạm và cơ quan Công an huyện Nghi Xuân. Được biết vợ của ông Hoài thời gian qua đang làm việc ở TP HCM.



Nhiều người đến theo dõi công tác khám nghiệm tử thi

Ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, cho biết: "Trong đêm 28-11, Công an huyện Nghi Xuân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Hoài và bà Thọ. Sáng nay, công an và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho người thân tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương. Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến ông Hoài và bà Thọ cùng chết".

Hiện cơ quan Công an huyện Nghi Xuân và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.