Vờ vào nhà chơi Tết, bóp cổ chủ nhà

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng, 22 tuổi, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào chiều 12-2 (tức mồng 3 Tết Nguyên đán), Nguyễn Văn Dũng thủ theo dao nhọn, giả vờ là khách đi chơi Tết để vào nhà chị Nguyễn Thị Thu Hường, trên đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu (thành phố Vinh). Phát hiện chị Hường ở nhà một mình, Dũng lao vào dùng tay bóp cổ chị Hường rồi lôi chị vào phòng vệ sinh đánh ngất, sau đó lục lọi cướp đi 11 chỉ vàng. May mắn một lát sau, con trai chị Hường phát hiện mẹ nằm bất động trong nhà vệ sinh mà lại có người lạ vừa vào nhà nên liền hô hoán. Lập tức nhiều bà con hàng xóm ập tới truy bắt tên cướp, lực lượng Cảnh sát 113 cũng nhận được tin báo và lập tức có mặt hỗ trợ người dân truy bắt, cảnh sát đã thu được trong người Dũng 6 chỉ vàng vừa cướp của chị Hường và một con dao nhọn. Đối tượng Nguyễn Văn Dũng ngay sau đó được chuyển cho Công an thành phố Vinh để tiếp tục điều tra xử lý.



Theo Nguyễn Hải (ANTĐ)