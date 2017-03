Vội đi đón mẹ, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Vào thời điểm nêu trên, ông Phạm Văn Hương (55 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Yên) điều khiển xe máy 37N7. 0252 đi đón mẹ khám bệnh ở bệnh viện. Khi anh Hương đang vội vàng chạy xe máy từ đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam để ra quốc lộ 1A, cũng là lúc tàu hỏa NA3 lao tới. Cú đâm mạnh khiến anh Hương bị đẩy văng xa 20m, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.



Hệ thống đèn tín hiệu được lắp đặt tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt (TP Vinh, Nghệ An) hai năm nay bị bọc trong...bao tải . Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng cùng ngày, tại TP Vinh (Nghệ An), đã diễn ra buổi làm việc giữaUBND tỉnh Nghệ Anvới Tổng công ty đường sắt Việt Namvề công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ đoạn qua địa bàn Nghệ An. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt làm 7 người chết, 2 người bị thương, chiếm tỷ lệ cao so với cả nước.

Nguyên nhân xảy ra TNGT đường sắt chủ yếu do người đi bộ, người điều khiển phương tiện đường bộ khi đi qua các điểm giao cắt dân sinh không chú ý tàu hỏa (chiếm 55% số vụ). Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho rằng trên địa bàn Nghệ An có tới 233 đường ngang dân sinh tự ý mở cắt qua đường sắt là nguyên nhân chính gây nên tai nạn.

Vụ tai nạn này đã nâng tổng số người tử vong do tai nạn đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm 2015 đến nay lên 8 người.