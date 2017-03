"Vớt" dưới ao 28 con bạc, thu trên 200 triệu đồng

Chiều 4/11, Thượng tá Dương Văn Nhi - Trưởng Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ bạc lớn với hàng chục con bạc chuyên nghiệp.

Sau một thời gian theo dõi, đêm 3/11, Công an huyện Duy Xuyên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Công an huyện đã bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà ông Nguyễn Công Phước (47 tuổi), trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước. Khi lực lượng Công an ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Hàng loạt đối tượng trốn bằng cách nhảy xuống ao phía sau nhà ông Phước để ẩn nấp.

Sau khi phong tỏa toàn bộ khu vực, lực lượng Công an đã bắt giữ tại chỗ và "vớt" từ dưới ao tổng cộng 28 con bạc, trong đó có đến 20 phụ nữ. Đến gần 21h cùng ngày, những con bạc cuối cùng đã được đưa lên khỏi ao. Các đối tượng khai nhận trú ở các huyện Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Tam Kỳ, Quế Sơn và TP Đà Nẵng.

Công an huyện đã tạm giữ tại sòng bạc gần 2 triệu đồng và hơn 180 triệu đồng tại khu vực xung quanh nhà ông Phước và dưới ao bèo; thu giữ trên người các con bạc khoảng 50.000.000đ và một số nhẫn kim loại màu vàng, 18 ĐTDĐ các loại.



Theo Thân Lai (CAND)