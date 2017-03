Vớt xác thiếu nữ nhảy cầu Sông Hàn tự tử

Thi thể của chị My đã được đưa lên bờ trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân hiếu kỳ.



Người dân hiếu kỳ tụ tập

Chiều 9-2, My cùng nhóm bạn đi chơi trên cầu Sông Hàn. Sau đó, My cùng với người bạn trai tách nhóm tới đoạn giữa cầu Sông Hàn tâm sự. Một lát sau, My bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Người bạn trai nhảy theo cứu nhưng không được nên đành báo gia đình.

Trong ngày 10-2, gia đình nạn nhân thuê người tìm vớt thi thể nhưng chưa thấy. Tới sáng 11-2, thi thể nạn nhân mớĩ nổi lên giữa sông và được một số người đánh cá vớt đưa vào bờ.