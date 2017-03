VPCP lên tiếng về vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại ở Thủ Đức

Ngày 30-3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Công an TP.HCM đề nghị tiếp nhận đơn yêu cầu của chị Mỹ liên quan đến việc bé Phụng (tên nhân vật đã được thay đổi), học sinh lớp 1 trường tiểu học LTV (quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại tình dục.

Nội dung công văn nêu: Ngày 16-3, Văn phòng Chính phủ nhận được đơn của bà Mỹ (trú tại quận Thủ Đức, TP. HCM) gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cháu Phụng nghi bị xâm hại tình dục, hiện đang được Công an quận Thủ Đức thụ lý lên Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn nêu trên của bà Mỹ lên Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.



Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thông tin cho báo chí vụ nghi cháu bé bị xâm hại vào ngày 13-3 vừa qua. Ảnh: N.TÂN

Trước đó, ngày 11-3, chị Mỹ đã gửi đơn cầu cứu báo chí về việc bé Phụng, con gái chị đang theo học lớp 1 trường tiểu học LTV nghi bị xâm hại khi đang học ở trường. Bằng chứng là chị đã phát hiện ra hai chiếc quần dính máu ở vùng kín sau khi bé được tắm rửa. Gặng hỏi mãi, bé kể đã bị một người đàn ông xâm hại vào giờ nghỉ trưa ở trường. Chị đã đưa bé đến BV Từ Dũ thăm khám và bác sĩ cho biết con chị có dấu hiệu bị xâm hại vùng kín.

Qua hơn một tháng điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức cho rằng chưa đủ chứng cứ hình sự để khởi tố vụ án dù kết quả giám định kết luận “có tế bào người nam trong dịch âm đạo”.

Sau đó, chị Mỹ, mẹ của cháu Phụng đã có đơn cầu cứu lên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị chỉ đạo Công an TP.HCM rút hồ sơ vụ việc này từ quận Thủ Đức lên để tiếp tục điều tra nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác.