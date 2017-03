Vụ 15 giờ uống bia và tra tấn vợ như thời trung cổ: Người chồng đã bị bắt

Tại trụ sở công an quận, với vẻ mặt lạnh lùng, ông Tân thừa nhận đã trói vợ (bà Trần Thị Thu Hằng, 46 tuổi) bằng dây xích và hành hung trên tầng 2 của ngôi nhà ở phường Thượng Đình. Người chồng đổ lỗi do uống nhiều bia nên say không kiểm soát được hành động.

Tại bản kiểm điểm tại cơ quan công an, ông Tân còn cho biết đã đánh vợ rách da chân và tay. Sau đó, ông lấy chỉ khâu vá quần áo để “may” lại vết thương mặc cho bà Hằng rên rỉ vì đau đớn.

Can phạm Tân bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.T

Tối 18/7, nhờ một người hàng xóm báo tin với công an, bà Hằng đã được cảnh sát khu vực giải cứu sau khoảng 10 tiếng bị ông Tân hành hạ.

Bà Hằng được đưa cấp cứu trong tình trạng đầy thương tích, ngất xỉu. Bác sĩ xác định nạn nhân bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng. Đặc biệt, bệnh nhân có 2 vết thương lớn trên đỉnh đầu, hai bàn tay và bàn chân bị bầm dập khá nghiêm trọng...

Trên giường bệnh, vợ ông Tân cho biết rạng sáng 18/7 sau khi dọn dẹp xong quán ăn đêm, bà nhờ cậu nhân viên nhổ hộ sợi tóc bạc trên đầu. Lúc đó, chồng bắt gặp. Cho rằng vợ có tình ý với người khác, ông Tân nổi cơn ghen, lôi bà xã lên tầng 2 dùng xích sắt trói, treo tay lên trần nhà...

Căn nhà nơi bà Hằng bị chồng hành hạ. Ảnh: V.T