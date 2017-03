Vụ 2 phóng viên VOV bị đánh: Cách chức thượng úy công an đánh PV

Ngày 5/5/2012, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được Công văn số 47-TTN-TNVN, ngày 3/5/2012 của Trung tâm Thông tin Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và của anh Nguyễn Ngọc Năm - Trưởng phòng phóng viên Thời sự-Chính trị-Kinh tế đề nghị làm rõ: Ngày 24/4/2012, anh Năm và anh Hán Phi Long là phóng viên của Đài VOV đến khu vực cưỡng chế để nắm thông tin đã bị lực lượng cưỡng chế đánh gây thương tích.



Sau khi nhận được công văn nói trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh tiến hành xác minh.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật; đến nay đã có căn cứ kết luận: Thượng úy Đặng Quang Hoàng, chức vụ Phó Đội trưởng thuộc Công an huyện Văn Giang là người trực tiếp dùng gậy cao su đánh phóng viên Nguyễn Ngọc Năm; đồng thời làm rõ 3 công nhân hợp đồng của Công ty V&T có hành vi đánh 2 phóng viên Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long.



Căn cứ kết quả điều tra, không đủ căn cứ để khởi tố những người nói trên đánh 2 phóng viên phạm tội "Gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác trong khi thi hành công vụ" theo Điều 107-BLHS.



Hai phóng viên đã đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ vụ việc, kiến nghị không khởi tố cán bộ công an, từ chối không đi giám định thương tích (theo quy định của Điều 107-BLHS, người bị thương phải có tỷ lệ giám định thương tật từ 31% trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự).



Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định thi hành kỷ luật Thượng úy Đặng Quang Hoàng bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng và chỉ đạo Công an huyện Văn Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công nhân của Công ty V&T và Công an huyện Văn Giang nghiêm khắc kiểm điểm công tác chỉ huy, điều hành của Tổ công tác chốt 3 (nơi xảy ra vụ việc 2 phóng viên bị đánh).

(Theo TTXVN)