Vụ 2 thiếu nữ bị “cưỡng bức” qua lời kể của nạn nhân

Gia đình các nạn nhân kể lại: Sáng ngày 17/2/2011, em Nguyễn Thị Lan (học sinh lớp 11, trường THPT KBB) đi học về, ăn cơm trưa xong thì xin phép bố mẹ cho đi chơi cùng em Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1992), là chị em họ, cùng trú xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng (Hà Nam). Tối hôm đó không thấy con về, hai gia đình đã gọi vào máy di động nhưng cả hai đều tắt máy, hỏi bạn bè của Lan và Hương cũng không ai biết 2 em ở đâu.

Hôm sau vẫn chưa nhận được tin tức gì của hai con, cả hai gia đình đã đổ xô đi nhiều nơi, nhờ thêm người thân đi tìm, sang cả những tỉnh lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình và các nhà ga, bến xe ở Hà Nội tìm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Chuỗi ngày lo lắng kéo dài khiến chị Dương Thị Nga, mẹ Lan, nhiều lần ngất lên ngất xuống.

Bất ngờ trưa ngày 23/2, gia đình thấy em Lan trở về trong tình trạng hoảng loạn, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím và chảy máu. Lan cho biết vừa bỏ trốn khỏi một ổ mại dâm ở tỉnh Hưng Yên; còn Hương vẫn đang kẹt lại, bị giam giữ, hành hạ dã man.

Lan bàng hoàng kể: “Chúng em quen một người bạn tên Giang và thông qua Giang có quen biết một người tên là Hương quê ở Hưng Yên. Sau một thời gian chơi với nhau, Hương mời chúng em về Hưng Yên chơi cho biết nhà. Trưa ngày 17/2, Hương có gọi một chiếc xe taxi màu xanh và rủ bọn em đi chơi, nói là chỉ về nhà chơi vài tiếng đồng hồ cho biết nhà thôi. Nhưng khi đến nơi bọn em mới biết mình bị lừa vào một quán cà phê trong đó có chứa chấp mại dâm. Ở đó, bọn em gặp một bạn tên Yên quê ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cũng bị lừa.

Ngay tối hôm đó, chủ quán và nhân viên đã ép chúng em phải ngủ qua đêm với khách nhưng không đứa nào chịu nên chúng dùng búa đinh và ống tuýp sắt đánh vào ngực, lưng và khắp tay chân bọn em. Chúng em rất sợ…”.

Những lần “vượt ngục” bất thành

Biết mình đã bị lừa vào động quỷ, tối ngày 18/2, chờ lúc chủ quán và nhân viên bảo kê sơ suất, cả ba em Hương, Lan và Yên cùng bỏ chạy ra đường nhưng mới chạy được một đoạn đã bị bọn chúng phát hiện và bắt trở lại.

Biết các em có ý định bỏ trốn, chủ quán đã cho nhân viên bảo kê dùng búa đinh và ống tuýp sắt tiếp tục đánh đập dã man. Ngày hôm sau chúng lại dỗ ngọt ba em tiếp khách và cho tiền nhưng ba cô gái vẫn một mực không đồng ý. Dỗ không được, chúng tiếp tục quay sang đánh đập, hành hạ và giở trò cưỡng bức.

Những vết thương trên cơ thể Hương (ảnh gia đình cung cấp)

Lan nhớ lại: “Quán cà phê đó thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chủ quán tên Tuấn và vợ tên Thoa, chúng em tình cờ nghe được chuyện địa chỉ trên là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trinh các cô gái tuổi vị thành niên với giá 15 triệu đồng một người. Nghe xong chúng em rất sợ hãi và luôn tìm mọi cách để trốn thoát”.

Đến tối 22/2, nhân lúc sơ hở, cả ba em lại cùng nhau chạy trốn. Lan và Yên do chạy vào con đường nhỏ ven quán cà phê nên bọn chúng không tìm thấy; còn Hương chạy đường thẳng nên bị một nhóm khoảng hơn 20 người đuổi bắt lại được. Chúng đưa Hương về nhà và tiếp tục đánh đập. Cả đêm hôm đó Hương liên tiếp bị nhiều người dùng gậy, búa đánh đập đến gẫy xương tay trái, chân và cả người sưng tấy, không thể đi lại được.

Lan và Yên sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm bảo kê đã cầu cứu và được một người đi đường thương tình đưa về nhà cho ăn cơm, tắm rửa và nghỉ lại một đêm. Sáng hôm sau người đó cho hai em tiền và đưa ra bến xe để bắt xe về quê. Sau hôm đó Lan cũng không liên lạc được với Yên nữa.

Sau khi Lan trốn thoát về nhà, biết chuyện gia đình Hương đã lập tức đến trình báo công an tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Văn Hồng, bố Hương kể: “Thấy cháu nó bảo sau hôm mấy đứa trốn thoát chỉ còn mình cháu Hương ở lại đó nên sẽ bị đánh đập dã man, chúng đoán gia đình sẽ báo công an nên đã đưa cháu ra một quán cơm gần đó để khi công an vào quán cà phê lục soát thì sẽ không có người”.

Cuộc giải cứu cô gái trẻ

Tối ngày 23/2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lực lượng phối hợp với Công an Hưng Yên ập đến giải cứu Hương về địa phương. Do bị thương tích quá nặng nên ngay sau đó, người nhà đã đưa Hương đến bệnh viện Việt Đức để mổ tay và băng bó các vết thương. Sau đó, Hương được chuyển về một bệnh viện ở thành phố Phủ Lý để tiếp tục điều trị. Hiện tại em vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn và lo sợ trước những lời đe dọa của những đối tượng trong quán cà phê.

Ông Nguyễn Văn Hồng, bố Hương bức xúc: “Đang cho con điều trị vết thương tại bệnh viện, gia đình chúng tôi vẫn rất lo sợ trước những lời đe dọa của chúng. Chúng tôi đã làm đơn gửi đến cơ quan công an nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin về vụ việc trên từ cơ quan chức năng. Hiện tại, cháu Hương vẫn đang mang nhiều vết thương nặng, chi phí chữa trị cũng rất tốn kém”.

Còn Lan sau khi trở về, được gia đình, bạn bè động viên, đã trút nỗi sợ để quay lại trường học. Song những ngày này tâm trạng của em vẫn rất bất an khi nghĩ lại những lời đe dọa của đám nhân viên bảo kê tại quán cà phê. “Bây giờ mỗi ngày đi học em rất sợ bọn chúng tìm đến trường để bắt em đi. Nếu hôm nào bố mẹ em bận không đưa đi học được thì em cũng không dám đến trường một mình”, Lan tâm sự.

Đã hai tuần trôi qua, gia đình hai nạn nhân vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào của cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, nỗi lo sợ của họ vì vậy càng trĩu nặng.

Sáng ngày 7/3, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: "Chúng tôi đã nhận được hồ sơ bàn giao từ Công an tỉnh Hà Nam. Thực tế chỉ có đơn của gia đình bị hại thôi, còn đối tượng thì mình chưa tìm được, chúng đang bỏ trốn. Chúng tôi đã làm các thủ tục giám định ban đầu và các thủ tục tiếp theo thì anh em đang làm. Trong đó có hai đối tượng Hương và Du là hai đối tượng chính có biểu hiện của hành vi mua bán người trái phép. Hiện chúng đang bỏ trốn và anh em chúng tôi đang tổ chức lực lượng truy bắt".

