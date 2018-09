Vụ 2 vợ chồng bị sát hại: Bộ Công an và nhiều tỉnh vào cuộc

Như đã đưa tin, chiều 3-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan này đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được nghi phạm trong vụ án hai vợ chồng bị sát hại trong đêm, gây chấn động dư luận thời gian qua.



Theo đó, danh tính người này được xác định là Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tại phường An Tảo, TP Hưng Yên). Tráng từng có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.



Nghi phạm Đinh Công Tráng. Ảnh: hungyentv.vn

Cũng theo Công an tỉnh Hưng Yên, để có thể khám phá vụ án nói trên, lực lượng công an đã phải làm việc tích cực trong suốt gần 20 ngày. Đặc biệt, không chỉ riêng Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an từ trên Bộ và rất nhiều tỉnh/thành cũng được huy động tham gia chuyên án.

Cụ thể, ngay sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Hưng Yên phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, VKSND tỉnh để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời quyết định thành lập ban chuyên án do Đại tá Phạm Thế Tùng – Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm trưởng ban.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, có nhiều tình tiết phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ban chuyên án đã trực tiếp báo cáo tới Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự để đề nghị lãnh đạo Bộ cùng các cục nghiệp vụ cử cán bộ có kinh nghiệm phối hợp tổ chức điều tra vụ án.



Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Đặc biệt, Thượng tướng Tô Lâm thường xuyên nắm và chỉ đạo về tiến độ điều tra vụ án; Thượng tướng Lê Quý Vương trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo ban chuyên án và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam phối hợp điều tra.

Ngoài ra, Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng lãnh đạo Viện khoa học kỹ thuật hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và các kỹ thuật viên, giám định viên đã trực tiếp về phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác điều tra, đấu tranh chuyên án.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 17-8, tại số nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là ông Đặng Văn Trường (41 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi). Ông Trường được phát hiện tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người. Cạnh đó, bà Hoa bị thương nặng, được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển BV Việt Đức điều trị, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày thì tử vong.