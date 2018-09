Vụ 3 du khách gặp nạn tại Đà Nẵng: Nạn nhân sống sót đã tỉnh

Liên quan đến tình hình sức khỏe của anh V., người may mắn còn sống trong vụ cả gia đình gặp nạn khi đang du lịch tại TP Đà Nẵng, chiều 19-9, BS Lê Đức Nhân (Giám đốc BV Đà Nẵng), cho biết như trên.



Giám đốc BV Đà Nẵng Lê Đức Nhân thông tin về sức khỏe của anh V.

Theo BS Nhân, hiện anh V. đã tỉnh táo, có sự hợp tác với đội ngũ bác sĩ. Các xét nghiệm cũng cho thấy sức khỏe bệnh nhân đang có tiến triển tốt. “Trong giai đoạn này bệnh nhân rất cần được điều trị về mặt tâm lý. Vì vừa rồi vợ con bệnh nhân đã tử vong nên bệnh nhân đang bị sang chấn tâm lý. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe và điều trị tâm lý cho bệnh nhân nghiêm ngặt, cẩn trọng” – BS Nhân thông tin.

Nói về dư luận cho rằng nguyên nhân khiến vợ con của bệnh nhân tử vong có thể là do nạn nhân bị nhiễm độc..., BS Nhân cho biết hiện chưa có đủ cơ sở để kết luận bất cứ điều gì về nguyên nhân vụ việc trên.

Theo BS Nhân, muốn xác định chính xác nguyên nhân cần phải có đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Tại thời điểm này, qua điều trị, bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, lúc này còn sớm để khẳng định bệnh nhân có thoát được cơn nguy kịch hay chưa.

"Mọi thứ còn ở phía trước, chúng tôi chỉ cố gắng tập trung hết sức để cứu sống bệnh nhân. Còn những cái khác thì phải chờ các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta cần phải thật cẩn trọng trong khi kết luận nguyên nhân vụ việc” – BS Nhân nói.



Hiện anh V. đang được tiếp tục điều trị tại BV Đà Nẵng.

Cũng theo BS Nhân, thời gian này chưa nên đặt vấn đề tiếp xúc với anh V. vì bệnh nhân đang trong giai đoạn stress rất nặng. Ngoài ra, cơ thể bệnh nhân lúc này còn rất mong manh vì vừa biến loạn về tâm lý vừa biến động thật sự về cơ quan tạng. Nếu làm không khéo sẽ đẩy bệnh nhân vào tình trạng stress rất nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi của bệnh nhân.

Trả lời câu hỏi sau hồi tỉnh, cơ quan điều tra đã đặt vấn đề tiếp xúc với bệnh nhân chưa, BS Nhân cho hay dù hồi tỉnh, nhưng trong cả quá trình, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc an thần và thở máy. "Dù cơ quan công an có tiếp xúc, đặt câu hỏi thì lời nói của bệnh nhân cũng không có giá trị bởi vừa điều trị thuốc an thần xong. Chỉ khi nào bác sĩ khẳng định bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn cơ quan điều tra mới có thể tiến hành được" - BS Nhân nói thêm.

Như PLO đã thông tin, sáng 16-9, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận ba người trong cùng gia đình đến từ TP.HCM gồm vợ chồng anh V., chị M. và con trai ba tuổi.

Khi tiếp nhận, cháu bé đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bệnh viện tích cực điều trị nhưng cháu đã tử vong. Sau khi đưa con nhập viện, người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau hai giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, người mẹ cũng tử vong.

Riêng người cha là anh V. nhập viện trong tình trạng choáng. Bệnh viện nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang BV Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu, điều trị cho đến nay.