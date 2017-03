Vụ 3 người bị chém ở Đắk Lắk: Do mâu thuẩn tình cảm ?

(PLO)- Sáng 7-10, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Ea H'leo khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến ba người thương vong chiều 6-10.