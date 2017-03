Vụ 34 lần “khủng bố” nhà hàng xóm: Xuất hiện 3 đối tượng bịt mặt

Theo tin từ nạn nhân và những người chứng kiến, sáng ngày 7/4/2015, bà Liên Mỹ Lén, ngụ ấp 1 xã này bày biện vật liệu ra tiến hành sửa chữa nhà của mình. Cũng như mấy chục lần trước đây, cứ bà Lén vừa bày ra thì bà Châu Thị Ba và bà Nguyễn Thị Liên, ở cùng xóm xuất hiện quậy phá làm hư hỏng các mẽ hồ xi măng của phía bà Lén không cho bà Lén tiến hành sửa chữa nhà, với lý do còn tranh chấp.

Tuy nhiên, khác với 34 lần quậy phá, hủy hoại tài sản trước đây, bà Ba và bà Liên gọi cho một nhóm ba người bịt mặt đến tiếp sức với mình uy hiếp bà Lén. Ba người bịt mặt này đã chửi bới, hù dọa sẽ “xử” người nhà của bà Lén nếu không dừng việc xây dựng, sửa chữa nhà. “Một trong ba người bịt mặt nhiều lần dọa rút dao sát hại chồng tôi. Họ chửi bởi, đòi xử chồng tôi suốt gần 2 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ đến khoảng 10 giờ. Khi công an xã đến họ mới lên xe bỏ đi” – bà Lén bức xúc nói.

Một trong ba người bịt mặt đang chỉ vào mặt người nhà bà Lén hăm dọa.

Như chúng tôi nhiều lần phản ảnh, sự vụ bà Lén xây dựng, sửa chữa nhà mình được Chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh thừa nhận hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, từ 2013 đến nay, bà Lén tiến hành sửa chữa nhà mình hơn 40 lần đều bị phía bà Ba và bà Liên quấy rối, đập phá tài sản, làm hư hỏng số tiền trên 30 triệu đồng. Trong đó đã có tất cả 35 biên bản được Công an xã lập hành vi vi phạm gây rối trật tự và đập phá tài sản người khác. Tại lần bị lập biên bản thứ 29, bà Ba và bà Liên đã bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản, cho tại ngoại hầu tra. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 3/2015 đến nay, dù đang là bị can, nhưng hai người này tiếp tục hành vi cũ, bị lập biên bản thêm 6 lần.

Trả lời câu hỏi Công an đã có biện pháp gì ngăn chặn hành động quấy rối của hai bị can trên? Ông Truyền cho biết đang xin ý kiến cấp trên để có biện pháp bắt tạm giam đối với hai bị can. Cũng theo ông Truyền lý giải, sự việc còn chần chừ là do bà Ba tuổi cao (53 tuổi), đang mang các chứng bệnh trong người và dọa sẽ tự tử nếu bị bắt.