Vụ 4 phu vàng tử vong: Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến vụ bốn người tử vong trong hầm vàng trái phép xảy ra ở thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, Quảng Nam), ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đã có công văn yêu cầu cơ chức năng sớm điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc này.





Hầm vàng khai thác trái phép khiến bốn người chết.

Theo công văn, chủ tịch tỉnh yêu cầu chủ tịch huyện Nam Giang có trách nhiệm động viên, thăm hỏi các gia đình gặp nạn trong vụ việc vừa qua. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng huyện tiến hành kiểm tra hiện trường, kiểm tra những khu vực khai thác khoáng sản trái phép để truy quét các hầm lò khai thác trái phép.



Ông Thu yêu cầu lực lượng chức năng huyện nhanh chóng triển khai nhân lực và phương tiện nhằm đảm bảo không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng như vụ ngạt khí làm bốn người chết vừa qua, thường xuyên báo cáo lên UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân quản lý địa bàn lỏng lẻo, không kịp thời phát hiện, xử lý việc đào hầm trái phép dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nêu trên.

Công văn cũng yêu cầu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, tăng cường công tác nắm, xử lý kịp thời thông tin ở cơ sở.

Phía Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản để phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các địa phương tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát việc khai thác, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Liên quan đến vụ việc khiến bốn phu vàng tử vong ở thôn Dung, ông Alăng Mai, Chủ tịch huyện Nam Giang, cho rằng: Từ trước đến nay không nghe báo cáo gì của phía UBND thị trấn Thạnh Mỹ về vấn đề khai thác vàng ở khu vực thôn Dung. Chỉ đến khi xảy ra sự việc bốn phu vàng tử vong trong hầm thì mới hay biết.

Ông chủ tịch huyện cũng thông tin thêm, từ trước đến nay trên địa bàn không có mỏ khai thác vàng nào được cấp phép, phía UBND thị trấn chủ quan, không báo cáo sự việc, đến khi xảy ra thì đã vỡ lở.

Về phần trách nhiệm của UBND thị trấn Thạnh Mỹ, khi trao đổi về sự việc, ông Ka Pu Tân - Chủ tịch thị trấn Thạnh Mỹ nói: "Trước đây từng có người thăm dò khoáng sản nhưng sau khi địa phương truy quét thì đã rút khỏi hiện trường. Còn việc nhóm người sau này lên khai thác vàng là hoàn toàn trái phép, người dân có báo nhưng chúng tôi bận nhiều việc khác nên chưa truy quét được”.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 12-4, tại thôn Dung (thị trấn Mỹ Thạnh, huyện Nam Giang) xảy ra một vụ ngạt khí hầm vàng khiến bốn người tử vong (trong đó có ba anh em ruột), một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 15-4, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn bị can. Bốn bị can bị cơ quan điều tra bắt giữ gồm: Và Bá Nhìa (ngụ xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Cụt Văn Hoanh và Cụt Văn Bình (cùng ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn). Người còn lại là bà Văn Thị Hoài Thương (ngụ thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Được biết bà Thương là vợ của một cán bộ Công an huyện Nam Giang.