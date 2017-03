Vụ 4 tù nhân vượt ngục: Đã có âm mưu từ trước

Ông Trần Văn Thực (Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết đây là nhóm tội phạm nguy hiểm, có âm mưu trốn trại từ trước. Các tù nhân ở chung một phòng, cùng trú tại Hà Nội. Đầu tháng 10, chúng được chuyển đến trại tạm giam Cầu Cao (Công an tỉnh Thanh Hoá) chờ xét xử do liên quan một số vụ án. Công an nhận định có khả năng chúng đã cắt khung sắt tại cửa ô thoáng, rồi vượt tường qua hàng rào thép gai trốn ra ngoài vào đêm mùng 3 rạng sáng 4/11. Nhiều năm nay tại Thanh Hóa chưa có vụ vượt ngục tập thể nào đông như lần này.



Theo ông Thực, khoảng 600 cảnh sát đã bao vây khu vực rừng Thông nhưng đến chiều 5/11 vẫn chưa có kết quả. Cảnh sát vẫn đang ráo riết lần theo những manh mối thu thập tại hiện trường và nguồn tin báo của nhân dân. Do thời điểm vượt ngục xảy ra vào ban đêm, nên công tác truy tìm rất khó khăn.



Đại tá Trịnh Xuyên (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết, có nguồn tin báo hiện 4 phạm nhân trốn trại đã về tới Hà Nội. Công an Thanh Hóa đã lập 4 tổ công tác phối hợp với công an các địa phương để cùng truy bắt.









Theo Lam Sơn (VNE)



Theo hồ sơ từ cơ quan công an, 4 kẻ vượt ngục gồm: Mã Thanh Phương (39 tuổi, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Lê Hồng Hạnh (38 tuổi, phường Thịnh Quang, Đống Đa); Văn Kính Dương (30 tuổi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm); Trần Văn Tài (27 tuổi, xã Tân Minh, huyện Thường Tín). 4 phạm nhân trước khi chuyển đến trại tạm giam Cầu Cao đều đang thụ án tại trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an. Ít giờ trước khi bỏ trốn, ngày 3/11 tại một phiên xử ở TAND tỉnh Thanh Hóa, Phương đã phải nhận thêm 30 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.