Vụ 447 học viên trốn trại: Công an bắt gặp học viên đang sử dụng ma túy

Cuối ngày 15-4, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có hơn 210 học viên bỏ trốn trong đêm 13-4 được đưa trở về trung tâm.

Cụ thể, lúc 8 giờ sáng 15-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Tân Phước, huyện Tân Thành bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ ở ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước. Tại đây công an phát hiện bốn thanh niên nam nữ đang sử dụng ma túy đá. Trong đó hai đối tượng là Đào Minh Tuấn (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) và Trương Tấn Mạnh (ngụ huyện Long Điền) là học viên trốn khỏi trung tâm đêm 13-4. Công an đã bàn giao Tuấn, Mạnh cho trung tâm, lập hồ sơ xử lý hai đối tượng nữ còn lại.



Sửa lại phần tường bị học viên đập vỡ. Bên cạnh đó vẫn còn những tấm chăn bị học viên vứt lại khi bỏ trốn



Theo trung tâm, việc tìm kiếm các học viên bỏ trốn vẫn diễn ra. Trung tâm cũng đã sửa chữa xong tường và các phòng bị học viên đập phá hư hỏng để sớm ổn định sinh hoạt trở lại.