Vụ án kéo dài 18 năm ở Long An: Cả ba bị cáo cùng kêu oan

Ngày 3-11, TAND thị xã Tân An (Long An) tuyên phạt Lã Văn Lượng sáu năm tù, Phạm Quốc Đằng ba năm tù, Lê Thành Dậu ba năm tù (cho hưởng án treo) đều vì hai tội đưa hối lộ và tham ô. Đây là vụ án đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố cách đây 18 năm, trong đó có thời gian bỏ quên 11 năm.

Trong những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Xí nghiệp Khảo sát-Thiết kế giao thông được lãnh đạo Sở GTVT Long An cho phép ký hợp đồng thi công các công trình giao thông cấp huyện. Trong quá trình hoạt động, bị cáo Lã Văn Lượng bàn bạc với các thành viên chủ chốt trong xí nghiệp chi 10% hoa hồng cho bên có công trình. Theo cáo trạng, việc này được xem là hành vi cố ý làm trái và đưa hối lộ. Còn hành vi tham ô của bị cáo Lượng, theo cáo trạng là thu 55,3 triệu đồng nhưng không nộp vào quỹ của đơn vị. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án còn thể hiện số tiền mà các đơn vị, cá nhân nợ xí nghiệp hoặc chưa quyết toán cao hơn con số phải nộp cho đơn vị.