Vụ án không hồi kết

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, nhiều tình tiết mới đã nảy sinh qua vụ trọng án này (tên các tổ chức, cá nhân trong bài viết đã được thay đổi - NV).

ÁN MẠNG GIỮA TRƯA

Lúc 12 giờ 45 ngày 23-6-1995, tại nhà riêng trên đường Phạm Phú Thứ P11Q Tân Bình, ông Thái Quốc Tấn (chủ cơ sở kinh doanh tơ, sợi Vạn Lợi) đã dùng axít và cây gỗ giết chết anh Trần Tiến Thanh (trưởng phòng kinh doanh Công ty An Phát, một bạn hàng đồng thời là người có quan hệ tình cảm thân thiết lâu năm với ông Tấn. Nhận tin báo, CA quận Tân Bình lập tức báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc CATP đồng thời phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra CATP tiến hành làm rõ. Tuy nhiên, sau khi gây án hung thủ đã tự sát và chết tại bệnh viện nên Phòng Cảnh sát điều tra CATP bấy giờ quyết định không khởi tố vụ án hình sự do cả nạn nhân lẫn hung thủ đều đã chết.

Những tưởng vụ án sẽ được dừng tại đó nhưng từ cái chết của ông Trần Tiến Thanh và Thái Quốc Tấn lại phát sinh một vụ án mới thuộc lĩnh vực kinh tế mà Phòng cảnh sát Kinh tế - CATP phải xem xét làm rõ. Trước khi ra tay hạ sát anh Thanh, ông Tấn đã gửi đến vài cơ quan chức năng và báo chí tờ đơn dài 7 trang rưỡi tố cáo Trần Tiến Thanh cùng đồng bọn có hành vi buôn lậu, trốn thuế, tham ô tài sản nhà nước và lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của ông, đẩy ông đến bước đường cùng. Cuối đơn là chữ ký của người viết đề ngày 15-6-1995. Ngoài ra, trong đơn gửi lại cho vợ con, ông Tấn còn chỉ rõ đích danh anh Thanh và hai cái tên N.M.H và T.V.T là bọn “mafia”, những kẻ đã lật lọng, tráo trở để ăn cướp tài sản do mồ hôi công sức của gia đình ông tạo dựng nên.

Vụ án xảy ra, trong bà con nhân dân phường 11 và “làng dệt Tân Bình” nói chung nổi lên dư luận, sở dĩ ông Tấn buộc phải ra tay giết người rồi tự sát là do quá bức xúc trước sự o ép của một nhóm người “đầy quyền lực”. Ban giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Tấn. Qua xác minh, kết quả anh Trần Tiến Thanh và người thân trong gia đình nội ngoại chỉ là những công dân bình thường, xuất thân thuộc tầng lớp trung lưu. Cha mẹ Thanh chỉ làm vườn, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ở một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra không có gì thêm nên thông tin mà dư luận lan truyền không có cơ sở. Bản thân anh Thanh (SN 1962), từ tháng 11-1978 đến tháng 5-1984 đi bộ đội (thuộc QK7 sau đó chuyển về QK9). Tháng 5-1984 đến tháng 9-1986 làm ủy viên thư ký UBND phường 7 (nay là P. Đa Kao, Q1). Sau đó, anh Thanh chuyển sang một đơn vị khác trước khi về Công ty An Phát (trực thuộc một Bộ lúc bấy giờ) phụ trách phó phòng kinh doanh.

NHỮNG THƯƠNG VỤ LẠ THƯỜNG

Lá đơn tố cáo anh Trần Tiến Thanh của ông Thái Quốc Tấn gửi cơ quan chức năng có tiêu đề: “Về việc xin tường trình các vấn đề có liên quan đến công nợ của cơ sở Vạn Lộc với Công ty An Phát” trong đó nêu bốn nội dung: Vạn Lộc làm trung gian ký kết hợp đồng mua của Công ty dệt T.L trên 80.000kg sợi cotton 30/1-40/1; hợp đồng mua 50.000kg tơ tằm của Liên hiệp Dâu tằm tơ tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; hợp đồng mua sợi 75D/24F của một công ty Đài Loan và việc các đối tượng Thanh, N.M.H và T.V.T làm các động tác giả trên hình thức mua bán, sang nhượng nhà đất để thế chấp vào Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức. Cả bốn nội dung trên cùng diễn tiến của vụ việc theo lời lẽ trong đơn đều thể hiện tính chất rối rắm, phức tạp và không bình thường - xét về mối quan hệ làm ăn, buôn bán.

Theo tài liệu trước khi vụ án xảy ra, ông Tấn thắc mắc về thương vụ 80.000kg sợi cotton tại sao Công ty TNHH Hoàng Lâm có giấy phép thành lập và tư cách phát nhân lại không ra ký hợp đồng mà lại thông qua Vạn Lộc? Khi nhận được thắc mắc trên, anh Trần Tiến Thanh giải thích: “Vì muốn giúp đỡ cơ sở Vạn Lộc có thêm thu nhập bằng cách sẽ chiết khấu cho Vạn Lộc số tiền cao dựa trên hóa đơn của Công ty dệt T.L”. Chính vì cách trả lời trên nên ông Thái Quốc Tấn viết trong đơn: “Đây là ý đồ của anh Thanh muốn thông qua cơ sở của tôi để luồn lách trốn thuế nhà nước và cấu kết làm ăn phi pháp với vợ chồng ông, bà... ở Công ty dệt Đ.P” (mua sợi của Công ty T.L để đưa vào Đ.P vải may áo thun xuất khẩu - NV). Để diễn giải về sự ngây ngô của mình, ông Tấn giải thích: “Do ban đầu tôi chưa biết ý đồ này, mãi sau này tôi tìm hiểu mới biết”. Điều này quả là lạ bởi có ý kiến cho rằng thực chất thương vụ này có sự tính toán giữa ông Tấn, anh Thanh và đồng bọn bởi giữa họ đã quen biết nhau và làm ăn chung từ năm 1985 trong khi thương vụ 80.000kg sợi cotton xảy ra năm 1993. Một quá trình gắn bó, quan hệ mật thiết suốt 8 năm thì đối với một người cẩn trọng như ông Tấn không thể không nhìn ra được điều này. Vậy phải chăng ông Tấn đã biết rõ sự việc nhưng vì số tiền huê hồng lên đến 24 triệu đồng (ở thời điểm trên) nên ông đã nhắm mắt làm ngơ? Thậm chí sau phi vụ này thì theo ông Tấn, anh Thanh đã “xù” số tiền huê hồng cho Vạn Lộc (“anh Thanh đã lừa dối tôi, trốn thuế và ăn chặn số tiền huê hồng của cơ sở chúng tôi” - trích thư để lại của ông Tấn). Thế nhưng vì lý do gì ông Tấn đã “ngậm bồ hòn” tiếp tục hàng loạt thương vụ khác với Trần Tiến Thanh để rồi thương vụ nào cũng bị ăn chặn, bị xù một cách trắng trợn, gây thua thiệt đến như vậy?

Theo hợp đồng mua 50.000kg tơ tằm của Liên hiệp Dâu tằm tơ tại Bảo Lộc giữa năm 1993 và đầu năm 1994, ông Tấn là người phát hiện nguồn hàng, trực tiếp thương thảo hợp đồng, giá cả... sau đó tìm nguồn tiêu thụ. Kết quả, ông Tấn đã đem lại tổng lãi cho An Phát số tiền khổng lồ: 2,85 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, số tiền trên quả là một thành quả kinh doanh lẫy lừng mà thương gia nào ở Sài Gòn cũng đều mơ mộng, vậy mà ông Tấn đành lòng nhìn anh Thanh cho một quả lừa sao? “Nhưng cán bộ Phòng kinh doanh tự ý ghi giảm giá trong hóa đơn bán ra để lấy phần chênh lệch do bên mua chung chi, đem chia nhau hưởng lợi riêng chứ không nộp đầy đủ cho nhà nước” và “đặc biệt tiền thưởng cho cơ sở Vạn Lộc chúng tôi cũng như tiền tạm ứng chi phí cho các thương vụ này, các anh Thanh, N.M.H và T.V.T đều không trả lại cho Vạn Lộc”, trong thư ông Tấn viết.

Ông Tấn tiếp tục “tố cáo” bị Thanh qua mặt trong hợp đồng mua sợi 75D/24F của một công ty Đài Loan vào tháng 8-1994. Khi vận chuyển hàng từ cảng về kho ở khu vực Bảy Hiền đã bị Cảnh sát kinh tế CA Tân Bình và Quản lý thị trường phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ, vì thế anh Thanh nhờ ông Tấn đứng ra “đỡ đòn”. Nội dung thứ tư ông Tấn nêu trong đơn mới là vấn đề gây thắc mắc bởi tính chất kỳ quặc của nó. Ngày 21-3-1995, các anh Thanh, N.M.H và T.V.T đến nhà để yêu cầu vợ chồng ông Tấn làm thủ tục mua bán, sang nhượng căn nhà số X Phạm Phú Thứ (hiện trường nơi xảy ra vụ án) cho anh Nguyễn Văn Cao đứng tên. Sau đó, anh Cao sẽ đứng ra thế chấp Ngân hàng Công thương để lấy tiền cho anh Thanh và Công ty Hoàng Lâm thanh toán nợ cho Vạn Lợi. Sau đó, Vạn Lợi sẽ nộp vào tài khoản của Công ty An Phát cho hợp lý. Theo hợp đồng thì căn nhà trên trị giá 600 triệu, ứng trước 300 triệu nhưng thực tế vợ chồng ông Tấn không hề nhận được một xu! Tiếp đó, ba căn nhà của người thân ông Tấn cũng đã bị anh Thanh dùng thủ đoạn gần như tương tự sang bán cho các đối tượng khác trục lợi hàng trăm triệu đồng. Những người đứng tên chủ quyền là người thân ông Tấn ngoài việc chỉ biết đặt bút ký tên, ngoài ra không biết việc gì? Tất cả những vấn đề nêu trên thật rất không bình thường nếu chỉ căn cứ trên lá đơn của một người đã chết tố cáo một người bị... chính ông ta sát hại.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG ĐƠN TỐ GIÁC

Công ty TNHH Hoàng Lâm có ngành nghề kinh doanh theo giấy phép là mua bán, cung ứng, ký gửi, xuất nhập khẩu tư liệu tiêu dùng, sản xuất... có văn phòng tại phường Bến Thành, Q1 do bà Lương Thị L. làm giám đốc, với vốn điều lệ là 300 triệu đồng. Theo gia đình ông Tấn, thực chất công ty này của anh Thanh. Bà L. chỉ đứng danh nghĩa. Về hoạt động thực tiễn, Hoàng Lâm có quan hệ mua bán, làm ăn với Vạn Phát từ nhiều năm qua dưới sự chỉ đạo của Thanh. Nếu đúng như vậy thì phải chăng đây là một công ty “ma” được dựng lên để chiếm dụng vốn của An Phát do Thanh chỉ đạo, điều hành? Vạn Lợi là vệ tinh bán hàng trả chậm cho An Phát, dưới sự kiểm soát của Trần Tiến Thanh. Hàng “rót xuống” (theo lời của vợ ông Tấn thì có những chuyến trị giá 7 - 8 tỷ đồng) vốn bị ngâm trong cái gọi là trả chậm. Đồng thời Thanh - Tấn chiếm dụng để cùng nhau dùng số vốn này thực hiện các thương vụ khác? Vì thế, trong đơn ông Tấn mới viết “do ông Trần Tiến Thành và Công ty TNHH Trần Lâm cố tình chiếm dụng vốn của An Phát thông qua cơ sở của tôi để làm ăn phi pháp, chứ thực tế cơ sở chúng tôi không thiếu nợ An Phát”. Ông ta còn giãi bày tất cả các văn bản mà cơ sở Vạn Thọ đứng ra xác nhận gần 2 tỷ đồng đều do anh Thanh đạo diễn (?!).

Phải chăng ông Tấn phạm tội giết người rồi tự sát là do không cân đối - thanh toán được công nợ?

Ông Tấn nợ An Phát 1,9 tỷ, nợ các nơi khác 1,4 tỷ, tổng cộng 3,3 tỷ đồng. Các nơi khác nợ ông 5,2 tỷ đồng. Nếu thế thì không có gì phải bàn. Nhưng ở đây có một vấn đề cần chú ý, ngoài số tiền do chính bản thân mình nợ ông Tấn là 2,4 tỷ, anh Thanh còn bảo lãnh cho người khác số nợ 1,7 tỷ đồng. Tổng cộng hai khoản là 4,2 tỷ đồng. Người thân ông Tấn trình bày: tại quyển sổ ghi nợ của ông Tấn có thể hiện các khoản nợ của anh Thanh (mặc dù không có chữ ký của con nợ).

Sau khi bày vẽ sang đoạt bốn căn nhà của ông Tấn, Trần Tiến Thanh muốn “xù” nợ hay ngược lại anh ta muốn “phủi tay” xù luôn số nợ 1,9 tỷ đồng sau khi được ông Tấn gánh? Bức xúc cuối cùng của ông Tấn là phi vụ 5.000 tấn gạo ở Hải Phòng. Điều này là có thật nhưng trước đó hai ngày, anh Thanh bảo với ông Tấn: “Anh thua rồi, anh bị tụi nó gạt rồi?”. Cũng cần phải nói thêm rằng, tố cáo của ông Tấn đã được làm rõ vì lực lượng cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường không hề có phi vụ bắt giữ nào?

Tất cả những nội dung sau khi được làm rõ đều cho thấy sự bất cập của nó nhưng không cơ sở chứng minh. Có những nội dung tưởng chừng như rõ mười mươi, nhưng khi cơ quan điều tra tiến hành thì lại không thể xác định đâu là sự thật. Người tố cáo đã chết, người bị tố cáo cũng không còn. Các chứng cứ liên quan để lại không đủ cơ sở chứng minh được những gì xảy ra trong quá trình dài giữa mối quan hệ của ông Tấn và anh Thanh. Tuy vụ án hình sự về hành vi giết người đã không cần phải khởi tố nhưng nguyên nhân vì sao ông Tấn lại chọn cho mình một bi kịch như vậy thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Làm ăn không lương thiện, tham gia vào những phi vụ bất chính, đến khi ăn chia không sòng phẳng, lật lọng nhau, đâm ra thù thức và thanh toán nhau. Kinh tế thị trường có mặt tích cực là thúc đẩy phát triển sản xuất nhưng mặt khác cũng sinh ra nhiều tiêu cực đáng kể. Đó là những “nhà doanh nghiệp đen” tiến hành móc nối với những bàn tay nhám của một số cán bộ biến chất trộm cắp, “rút ruột” tài sản Nhà nước để rồi đón nhận kết quả đau lòng. Một bài học lớn mà cái giá không chỉ phải trả bằng tiền.

Theo NGUYỄN VINH - KIỀU PHONG (CATP)