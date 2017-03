Vụ án mạng rúng động dư luận ở Biên Hòa

Theo Kim Cương (TNO)

Khoảng 7 giờ ngày 2.4, người dân phát hiện tại nhà trọ số 83D/7, KP 4, P.Tân Hòa có 2 thi thể chết trong phòng nên trình báo cơ quan chức năng.Công an TP.Biên Hòa kết hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra.Bước đầu, công an xác định nạn nhân nữ nằm chết trong phòng trọ là Nguyễn Thị Xuân Thu (41 tuổi, quê Đồng Nai), còn nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm là Trần Anh Sơn (28 tuổi, quê Lâm Đồng).Theo người nhà của các nạn nhân, chị Thu đã ly dị chồng và có quan hệ tình cảm với Sơn từ lâu nhưng bị gia đình phản đối.Trong lá thư tuyệt mệnh được xác định do Sơn viết, để lại hiện trường có lời trăng trối “mong mọi người đừng buồn và đừng làm phiền”.Cơ quan điều tra nghi vấn Sơn chính là hung thủ, đã dùng dây siết cổ Thu đến chết rồi treo cổ tự tử.Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.