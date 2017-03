Vụ án mạng và chân dung 2 "hung thần" ở một làng quê

Hiện trường vụ án giết người

Theo người dân ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh kể lại, nạn nhân Huỳnh Tấn Hiền vốn là thợ hồ. Quê Hiền ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, nhưng có người quen ở xã Bình Minh nên tìm về chơi. Mấy ngày ở Bình Minh, Hiền đi làm thợ hồ và sống hoà nhã với bà con nơi đất khách. Khi xong việc là quanh quẩn ở trong thôn Tân Phước. Thế rồi, không biết "ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào" mà chiều ngày 7/9, Hiền theo hai thanh niên tên Thái Việt Trường (1988) và Thiên (1989) là người của xóm Nhất Tây, thôn Tân Phước đi lên thôn Mỹ Long, xã Bình Minh chơi. Tại đây cả 3 cùng nhau gật gù uống rượu tại nhà ông Lê Thanh Trầm ở đội 11, thôn Mỹ Long.

Theo nhân dân thôn Tân Phước phản ánh, sau khi uống rượu, Trường lấy xe máy của Hiền chạy. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, Hiền đi đón xe tải từ phía tây chạy xuống hướng thị trấn Châu Ổ để lấy lại xe cho Trường mượn.

Ở sân vận động thuộc thôn Tân Phước, xã Bình Minh, người dân thấy Trường và Thiên giao xe cho Hiền. Có điều, khi Hiền leo lên xe thì té sấp xuống đất, còn Trường và Hiền thì bỏ chạy. Khi các lực lượng công an xã, huyện đến hiện trường kiểm tra thì thấy Hiền bị đâm 3 nhát vào ngực, trong đó có một nhát dao chí mạng vào tim và có thể đây là nhát dao làm cho Hiền chết tại chỗ.

Theo người dân ở đây kể, thì hai nghi phạm Trường, Thiên như hai "hung thần" tác quai tác quái trên đất này. Hai "hung thần" ấy không kể lớn, nhỏ, gái, trai gì, học sinh đi học về lỡ nhìn một tí là bị chúng đánh ngay. Có lúc chúng bảo lấy tiền cho chúng "xin", không có cũng bị đánh. Tuấn - một người mua bán cá ở thôn Mỹ Long, xã Bình Minh cho biết, anh có cháu gái 19 tuổi gọi bằng chú khi đi may áo quần, nhưng bỏ chìa khoá ngoài xe máy. Tên Trường thấy vậy đã gỡ chìa khoá bỏ túi. Khi cháu của Tuấn ra xin lại thì bị hắn đánh tơi bời. Hay vụ một người tên Đường ở thôn Mỹ Long, đáng tuổi cha tên Trường. Vậy mà một lần đi làm về, khi đi ngang, tên Trường gọi mà ông Đường không đứng lại, hắn đã bắt ông quì "như con" trước mặt hắn.

Một trong 2 "hung thần" đã bị bắt

Anh Dương Văn Y - công an xã Bình Minh còn cho biết: Tại đội 11, xóm Quang Bình, thôn Mỹ Long, xã Bình Minh, hễ mỗi lần thấy tên Trường và Thiên là bà con né xe. Bởi hai tên này đập phá nhà cửa của không biết bao nhiêu người, có khi có lý do, nhưng có khi chẳng cần lý do gì. Cách đây 20 ngày, hai "hung thần" kể trên đã đến đập cửa và phá quán bán giải khát và thực phẩm của bà Nguyễn Thị Lư, do bà Lư không chịu bán cho hai tên Trường và Thiên khi hắn mua "đểu".

Còn bà Thới Thị Ngọc Yến không có thù oán gì cũng bị hai tên này đến đập nát tan cửa nhà. Thậm Đầu tháng 6/2010, thanh niên tình nguyện của huyện Bình Sơn lên giúp xã Bình Minh nạo vét kênh mương nội đồng, hai tên này đã đến "thu" hai rựa bờ và hai áo xanh tình nguyện. Chỉ đến khi công an vào cuộc, hai tên này mới chịu trả lại đồ.

Bấy nhiêu chuyện kể trên cũng chưa nói hết được một phần "thành tích" của hai "hung thần" này. Điều đáng nói là, cả hai đều có tiền án, tiền sự, kẻ ở trường giáo dưỡng, kẻ ở tù được tha về.

Khi được tin vụ án mạng xảy ra, hầu như các lực lượng công an xã Bình Mỹ, Công an huyện Bình Sơn và Công an tỉnh Quảng Ngãi đều có mặt sớm nhất để truy tìm hung thủ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Thanh Trang, các anh quyết tâm bắt được những kẻ nghi phạm.

Khoảng 10 giờ ngày 8/9, lực lượng công an nhận được tin hung thủ đang chạy trốn phía chợ thôn Mỹ Long, xã Bình Minh nên đã lập tức có mặt siết vòng vây. Tên Trường biết không thoát được vòng vây đang siết chặt nên đã theo cha mình ra đầu thú, còn tên Thiên hiện vẫn đang lẩn trốn và vẫn tiếp tục bị truy tìm ráo riết.

Theo Hàn Nhân (VTC News)