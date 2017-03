Vụ án trộm sâm Ngọc Linh

Nhà nghèo nhưng cha mẹ Hồ Văn Báo (dân tộc Xê Đăng, SN 1990, trú thôn 4, xã Trà Linh, Nam Trà My - Quảng Nam) vẫn lo toan để con được học hành đầy đủ.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp THPT, không như những bạn bè khác theo học nghề, Báo sa vào ăn chơi, rượu chè. Hằng ngày, Báo la cà các quán nhậu ở Tắk Pỏ với đám bạn vô công rồi nghề, trong đó có Hồ Văn Cường (SN 1992, ở thôn 3, xã Trà Linh).

Khoảng 1 giờ sáng 26-5, Cường và Báo đến Trại dược liệu Trà Linh, xé hàng rào bảo vệ lẻn vào nhổ trộm được 6 kg củ sâm tươi. Vớ được quả đậm, Cường và Báo chia nhau mỗi người 3 kg và đem xuống Tắk Pỏ bán ở 2 điểm khác nhau.

Nhờ chuyên nghiệp trong việc bán sâm Ngọc Linh nên Cường đã đến gặp các đầu mối tiêu thụ và bán sâm với giá 27,5 triệu đồng/kg, thu được hơn 82 triệu đồng.

Với số tiền này, Cường mua ngay 1 chiếc Exciter trị giá 36 triệu đồng và tiếp tục ăn chơi. Còn đối với Báo, do lần đầu đi tiêu thụ sâm nên chỉ bán với giá 20 triệu đồng/kg thu được 60 triệu đồng; Báo gửi về cho gia đình 10 triệu đồng, còn lại bỏ túi.

Có tiền nên “tên tuổi” của 2 nhân vật này tiếp tục “phất lên” trong đám thanh niên ăn chơi ở Tắk Pỏ. Những chầu nhậu bia Heineken được tổ chức liên miên và hết sức phung phí... Tuy nhiên, không ai biết được Báo và Cường lấy tiền đâu ra để tiêu xài như vậy.

Vài ngày sau vụ kẻ trộm đột nhập cướp sâm Ngọc Linh, cán bộ Trại dược liệu tìm thấy chiếc ví cách khu vực sâm bị phá không xa; trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên và địa chỉ cư trú của Hồ Văn Báo. Sự việc được trình báo lên Công an huyện.

Xác định đối tượng và nguồn tin của nhân dân cho biết Báo đang ở xã Trà Linh, lực lượng Công an huyện tiến hành vây bắt nhưng Báo đã kịp trốn vào rừng.

Biết tội và quá hoang mang nên Báo nhiều lần gọi điện cho bạn bè nói là sẽ... tự tử; đồng thời viết thư tuyệt mệnh chuyển xuống cho người bạn thân ở Tắk Pỏ. Bạn của Báo đã đến Công an huyện trình báo sự việc và cung cấp số điện thoại để cơ quan chức năng xử lý.

Ngay lúc đó, Trung tá Lê Thành Dương - Đội trưởng công an phụ trách xã (anh Dương là người Xê Đăng) điện thoại vận động, khuyên nhủ Báo bằng tiếng của người Xê Đăng. Qua 2 ngày vận động, cuối cùng Báo đã từ bỏ ý định tự vẫn.

Do lang thang nhiều ngày trong rừng sâu nên Báo đi lạc qua huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum); đến ngã ba Đắk Tô, Báo vào nhà dân xin sạc pin điện thoại và gọi điện cho Công an huyện Nam Trà My nhờ... chỉ đường đón xe về huyện đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Báo đã khai nhận toàn bộ quá trình ăn trộm sâm Ngọc Linh. Hồ Văn Cường (đồng phạm trong vụ trộm) bị bắt ngay sau đó.

Sau khi bắt giữ 2 đối tượng, Công an huyện Nam Trà My cũng đã thu tang vật là 2kg sâm Ngọc Linh tươi, 1 xe Exciter và 8,65 triệu đồng. Tổng thiệt hại mà Cường và Báo gây ra trong vụ trộm sâm Ngọc Linh là 180 triệu đồng. Vụ việc được hoàn tất hồ sơ, chuyển qua cơ quan tố tụng để truy tố, xét xử theo pháp luật.