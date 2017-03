Vụ anh Nhựt chết tại trụ sở công an: Thông báo kết quả giám định chữ viết, pháp y

Theo đó, căn cứ vào bản kết luận giám định ngày 5-5-2011 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM (thuộc Bộ Công an), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo: Chữ ký cuối thư có nội dung “Gửi anh Phu, anh Phú, chị Phương và anh Nguyên… em đang quẫn trí lắm rồi” (ký hiệu A2); chữ ký mang tên Nguyễn Công Nhựt trên “Đơn tố giác tội phạm” đề ngày 21-4-2011 (ký hiệu A3); Bản cam kết” đề ngày 21-4-2011 (ký hiệu A4) với mẫu chữ ký đứng tên anh Nhựt trên các tài liệu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7, M48 là do cùng một người ký.

Kết quả giám định chữ viết và chữ ký trên "thư tuyệt mệnh"

Chữ viết trên thư có nội dung “Gửi vợ theo công văn công ty… mình chờ đợi thì nước mắt chảy trào” (ký hiệu A1); thư có nội dung gửi anh Phu, anh Phú, chị Phượng và anh Nguyên… em đang quẫn trí lắm” có chữ ký cuối thư (trừ các chữ được đóng khung màu đỏ, dòng 1-2-3-4- ký hiệu A2); “Đơn tố giác tội phạm” đề ngày 21-4-2011 (ký hiệu A3); Bản cam kết đề ngày 21-4-2011 với các mẫu chữ so sánh trên các tài liệu có đóng dấu treo của Công ty Kumho là do cùng một người viết ra.

Về giám định độc chất, căn cứ bản kết luận giám định ngày 6-5-2011 của Viện Pháp y Quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo: Trong mẫu phủ tạng mang tên nạn nhân Nguyễn Công Nhựt, SN 1981, không tìm thấy các độc chất thường gặp.



Căn cứ bản kết luận giám định ngày 6-5-2011 của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo “Vết hằn để lại vùng cổ biểu hiện của một dây thắt gây nghẹt đường thở và mạch máu cấp, không hồi phục dẫn tới chết.

Kết quả giám định pháp y liên quan đến cái chết của anh Nhựt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo đã tiếp nhận giải quyết khiếu nại của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền với nội dung: “Khiếu nại kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương về các nội dung kết luận giám định, tiến hành khám nghiệm hiện trường không có sự chứng kiến của gia đình nạn nhân. Tố cáo Công an huyện Bến Cát bắt chồng của đương sự tên là Nguyễn Công Nhựt trái pháp luật, khi chồng của đương sự chết đã không thông báo cho đương sự biết. Yêu cầu giám định các dấu vết để lại trên chiếc gối của chồng đương sự mà cơ quan điều tra trả cho đương sự".

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng tiếp nhận giải quyết khiếu nại của chị với nội dung những tài sản mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ qua công tác khám nghiệm hiện trường cái chết anh Nhựt và sau đó trao trả cho đương sự không phải là tài sản của Nhựt (một đôi giày bata và một điện thoại di động - PV).