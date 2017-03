VỤ "BÁC SĨ NÉM XÁC": Đùn đẩy trách nhiệm

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, ngày 25-10 khẳng định trách nhiệm trong việc để thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoạt động sai phép suốt hơn 6 tháng qua là thuộc về Sở Y tế TP Hà Nội, đặc biệt là UBND quận Hai Bà Trưng và Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng.

Thợ lặn tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền ngày 25-10 Ảnh: NGUYỄN QUYẾT



Trong khi đó, ông Hoàng Trọng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết TMV Cát Tường chưa từng bị kiểm tra kể từ ngày hoạt động. Trách nhiệm chính thuộc về phường Đồng Tâm - địa bàn TMV này hoạt động. Ngoài ra, cũng theo ông Trọng, Phòng Y tế quận là cơ quan chuyên môn, chuyên ngành tham mưu cho UBND quận trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế. Việc chưa nắm bắt, chưa tham mưu được để phối hợp với UBND phường Đồng Tâm kiểm tra TMV Cát Tường, Phòng Y tế phải chịu một phần trách nhiệm.

Thanh minh cho việc “để lọt” TMV này, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng giãi bày thêm: Trên địa bàn quận hiện có hơn 500 cơ sở hành nghề y dược tư nhân nhưng mới kiểm tra được 300 cơ sở. Tuy nhiên, để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên, có một phần trách nhiệm của chính quyền quận.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội, cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân. Trong khi đó, chính lãnh đạo Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân lại khẳng định không biết về sự tồn tại của TMV Cát Tường vì lâu nay phòng chỉ làm nhiệm vụ cấp phép, sau đó hậu kiểm những cơ sở đã được cấp phép.

Trước sự đùn đẩy nói trên, luật sư Nguyễn Hữu Lâm, nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, đánh giá: “Nói như vậy là không thể chấp nhận được. Trong khi người dân trông chờ vào các cơ quan quản lý để kiểm soát các hoạt động của cơ sở hành nghề y tư nhân thì tất cả đều né tránh trách nhiệm. Vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa làm hết trách nhiệm để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, sinh mạng người dân”.

 Cùng ngày, TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết đang triển khai đợt hai về việc thanh tra hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn TP. Theo đó, vào thứ năm tuần tới, Sở Y tế sẽ mời toàn bộ lãnh đạo các bệnh viện lên sở để đăng ký danh sách bác sĩ (BS) hành nghề và chứng chỉ, chuyên môn kỹ thuật được phép làm. Từ nay đến tháng 12-2013 sẽ thanh tra 2 chuyên khoa thẩm mỹ và sản khoa.

Ông Bùi Minh Trạng cũng cho rằng việc quản lý, phát hiện phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thực hiện quá chức năng chuyên môn tại TP rất khó. Cho tới nay, thanh tra Sở Y tế cũng chưa phát hiện trường hợp nào, dù có nghe thông tin. Phần lớn các BS phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuê bệnh viện rồi đưa khách hàng vào phẫu thuật. Về nguyên tắc thì không được phép. Một khi đã vào bệnh viện thì thanh tra cũng chịu thua bởi lẽ các thủ tục, chế độ… đều được hợp thức hóa. Vì vậy, chỉ còn cách rà soát, yêu cầu BS đăng lý hành nghề tại bệnh viện để góp phần chấn chỉnh.

Theo Sở Y tế TP HCM, hiện TP có khoảng 80 phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và 5 bệnh viện chuyên về thẩm mỹ tạo hình. Trong số đó, không ít phòng khám lén lút thực hiện dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ sai quy định.

Tại Đà Nẵng, ngay sau khi có thông tin về vụ BS thẩm mỹ ném xác khách hàng xuống sông ở Hà Nội, Sở Y tế TP đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở TMV trên địa bàn. Sở Y tế cũng sẽ kiểm tra và xử lý những cơ sở thẩm mỹ có thông tin quảng cáo không đúng sự thật nhằm thu hút khách hàng. Hiện nay, toàn TP Đà Nẵng có 6 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được cấp giấy phép hoạt động. Những cơ sở này hầu hết đều thực hiện đúng chức năng, hoạt động đúng theo giấy phép kinh doanh.

BS Tường gọi điện thoại báo cho vợ sau khi vứt xác

Bước sang ngày thứ sáu tìm kiếm, đến tối 25-10, người nhà và cơ quan chức năng vẫn chưa có thêm manh mối nào trong việc tìm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hà Nội) bị BS Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc TMV Cát Tường, ném xác xuống sông Hồng phi tang.

Anh Cường - một người có hơn 30 năm kinh nghiệm sông nước, từng nhiều lần lặn tìm xác ở khu vực chân cầu Long Biên - khẳng định nếu BS Tường vứt xác chị Huyền xuống sông thì sau khi chìm dưới nước khoảng 3 ngày, xác nạn nhân sẽ nổi lên. “Nếu thật sự có người bị vứt xuống khu vực này, tôi bảo đảm lặn mò trong bán kính khoảng 200 m sẽ thấy ngay” - anh Cường quả quyết và cho rằng cần phải kiểm chứng lời khai của BS Tường xem có đúng là anh ta vứt xác xuống sông ở cầu Thanh Trì hay không thì việc tìm kiếm mới hiệu quả.

* Một điều tra viên cho biết nghi can Tường khai khi quăng xác chị Huyền, nạn nhân không được bọc trong túi ni-lông hay quấn vải. Đáng chú ý, trước khi mang xác Huyền đi phi tang, nghi can Tường đã gọi điện thoại báo cho vợ biết và được vợ khuyên nên đi trình diện với công an. Được biết, sau 3 ngày tạm giữ, nghi can Tường đã được chuyển đến Trại tạm giam Công an TP Hà Nội.



Theo NGỌC DUNG - THẾ KHA - NGUYỄN THẠNH - BÍCH VÂN (NLĐ)