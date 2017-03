Vụ bắn chết chủ tiệm vàng: Một trung tá Campuchia sẽ bị xử lý theo luật VN

Chiều 17-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự ông Lay Bun Thy (52 tuổi, trung tá đồn phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng ở huyện Kri-Vong, tỉnh Tà-Keo, Campuchia - giáp ranh với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) để điều tra về hành vi bắn hai người trong quán nhậu ở thị trấn Tịnh Biên, An Giang.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 16-7, Lay Bun Thy về Việt Nam (do có nhà và cơ sở làm ăn ở Tịnh Biên - PV) và ăn uống với một số người tại quán Hương Xưa ở thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang). Lúc này, ông Lê Văn Được (chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn, An Giang) cùng ông Phạm Văn Quang cũng ăn tại quán. Thấy ông Thy, ông Quang cầm ly bia qua mời nhưng hai bên xảy ra cự cãi, ông Quang bỏ về bàn của mình.





Nghi phạm Lay Bun Thy tại cơ quan điều tra và khẩu K59 nghi phạm sử dụng khi gây án. (Ảnh do công an cung cấp)

Lay Bun Thy lặng lẽ rời quán, lát sau ông này quay lại đi đến bàn ông Quang nói chuyện. Mọi người thấy hai người cự cãi và bất ngờ Thy rút khẩu K59 bắn vào ông Quang rồi chĩa vào người ông Được nhả hai phát đạn. Gây án xong, Thy bỏ về nhà, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng ông Được không qua khỏi, ông Quang được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị…

Công an và các lực lượng chức năng đã vây nhà ông Thy truy bắt và ông này cố thủ trong nhà, đến sáng sớm 17-7 mới buông súng chịu thua. Công an khám xét, thu giữ tại nhà ông Thy ba khẩu súng các loại và hàng trăm viên đạn.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: “Cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật Việt Nam”. Đến chiều 17-7, việc lấy lời khai nghi phạm cũng như xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc vẫn đang được tiếp tục, công an chưa khởi tố vụ án.

Theo cơ quan điều tra, ba tháng trước, ông Thy đến huyện Tri Tôn thì bị nhiều người chặn đường đánh trọng thương. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam bốn người gây thương tích cho ông Thy.