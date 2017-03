Vụ bắn nhau tại Quảng Ninh: Giành nhau một đống than vụn

Các điều tra viên C14 (Tổng cục Cảnh sát) và PC14 Công an tỉnh Quảng Ninh đã lấy được lời khai của Chung. Từ đây, nhiều đầu mối mới đã được hé lộ.

Chỉ là cửu vạn

Nạn nhân Chung cho biết nhóm bảy người bị thương và đã chết chỉ là cửu vạn xúc than. Họ đã tập hợp tại cảng Làng Khánh từ nửa đêm 14-12. Trong đêm đó, nhóm người này có nhiệm vụ xúc đống than khoảng hơn 10 tấn xuống thuyền đậu ở bến sông sát cạnh.

Tại hiện trường, nạn nhân đều đi loại giày vải và đội nón mềm, có một vài người đeo khẩu trang, găng tay len - thứ đồ đặc trưng của người làm nghề xúc than. Những thứ đồ này cũng đều bết dính một lớp bụi than bên trong.

Người nhà và bạn bè của một số nạn nhân cho biết một số nạn nhân đều là thanh niên mới lớn, thậm chí là vị thành niên (15-16 tuổi), có người như Hiển và Hiệp đều là học sinh, sinh viên nên không thể là dạng giang hồ “có số má” như lời đồn thổi.

Nhiều đầu mối mới đã lộ mặt

Theo lời khai của Chung, đến hơn 3 giờ sáng 15-12, có hai người lạ mặt đi xe máy vào gặp nhóm người xúc than. Vì hai người đó không nói chuyện với Chung mà nói với hai nạn nhân khác (đã chết) nên Chung chỉ lờ mờ đoán hai bên đã tranh cãi nhau về việc tại sao lại dám xúc than đi khi đống than mót này chưa xác định rõ ràng là của ai.

Bị nhóm xúc than cự cãi lại nên hai người lạ mặt bỏ đi.

4 giờ 30 sáng cùng ngày, nhóm xúc than đã làm xong công việc. Thuyền chở than đã rời bến. Khi vừa lên ba xe máy để quay trở về Hạ Long thì có hai xe máy chở khoảng 5-6 người lạ đến. Nhóm người trên hai xe máy rút súng ra và nã vào các đối thủ. Chung may mắn thoát chết vì chỉ dính đạn vào phần mềm và sau khi trúng đạn đã nằm yên giả chết.

Theo nhận định của các kỹ thuật viên khoa học hình sự, những vật chứng còn lại trên hiện trường cho thấy một số nạn nhân đã bị bắn ở cự ly rất gần. Chiếc mũ của một trong các nạn nhân bị cháy sém, chứng tỏ nòng súng gần như kê vào đầu nên hơi lửa mới “thổi” rúm ró chiếc mũ vải như vậy.

Theo lời Chung, vào lúc bị bắn, trời còn chưa sáng, ánh đèn pha của xe máy chói mắt, lại hoảng hồn chạy trốn nên không nhận dạng được sát thủ nào. Một lúc sau đó, nhân viên bảo vệ và công nhân sống trong các lán trại gần đó mới chạy tới và phát hiện ra Chung còn thở thoi thóp.

Con đường từ phường Hà Khánh vào đến cảng Làng Khánh nơi vụ án xảy ra có khá nhiều chốt kiểm soát của một số công ty than, có ba-ri-e chắn đường xe ôtô. Tuy nhiên, các chốt này lập nên chỉ để kiểm soát xe chở than nên xe máy được “vô tư” lách qua và ngày cũng như đêm, thường xuyên có xe máy của dân than qua lại. Vì vậy, hầu như không chốt kiểm soát nào nhận diện được đối tượng nghi vấn nào đã đi qua trong khoảng thời gian đó.

Tại hiện trường, công an còn thu giữ được một đèn pin, bốn điện thoại di động và xác định những tang vật này đều là của các nạn nhân. Các sát thủ hành động một cách khá chuyên nghiệp, hầu như không để lại một dấu vết gì trên hiện trường.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, công an đã xác định được ông chủ thuê nhóm nạn nhân bảy người xúc than này là người ngụ Quảng Ninh.

Đối tượng cầm đầu các sát thủ cũng đã được xác định là người thuộc địa bàn huyện Hoành Bồ (khu vực ngay sát đó). Theo các điều tra viên, ngay trong buổi sáng nổ súng, cả ông chủ thuê xúc than và các đối tượng gây án đều đã lập tức bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy tìm.