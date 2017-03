Vụ bắt cóc bé sơ sinh ở BV quận 7: Bắt cóc trẻ bán trả nợ

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết đã xác định Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ quận 7, tạm trú huyện Bình Chánh) bắt cóc con của chị Nguyễn Thị Minh Tâm tại BV quận 7 là để bán chứ không phải “bắt về nuôi do hư thai, sợ chồng bỏ rơi” như lời khai ban đầu. Ngoài ra, từ khai báo của Trâm, Công an quận 7 đã khám phá ra đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia do Ngô Thị Lan (tự Hồng, ngụ quận 1), Tưởng Đình Thương (Thương “hói”, ngụ Hải Phòng) cầm đầu.

Màn kịch “bắt cóc trẻ đem về nuôi”

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 7, sau một thời gian ngoan cố, khai báo loanh quanh, Trâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 9-1-2014, lợi dụng sơ hở của gia đình chị Tâm, Trâm đã bắt cóc con của chị Tâm rồi thuê xe ôm trốn về nhà chồng ở Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đến sáng 13-1, Công an quận 7 đã bắt giữ Trâm, giải cứu cháu bé an toàn. Tại cơ quan công an, Trâm khai lấy chồng là NTL vào tháng 3-2013 nhưng không làm lễ cưới. Sau đó Trâm phát hiện có thai nhưng bị sẩy, sợ bị chồng bỏ nên Trâm giấu và nung nấu ý định tìm cháu bé khác thay thế. Những ngày đầu bị bắt, Trâm liên tục khóc lóc tỏ ra đau khổ để đánh lừa cơ quan điều tra là Trâm bắt cháu bé về nuôi nhằm được giảm nhẹ tội.

“Mẹ mìn” Lê Thị Bích Trâm lúc mới bị bắt. Ngô Thị Lan và Tưởng Đình Thương, “đầu nậu” mua bán trẻ em chuyên nghiệp. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo Công an quận 7, hiện đang củng cố chứng cứ, xem xét để thay đổi quyết định khởi tố bị can Lê Thị Bích Trâm từ tội chiếm đoạt trẻ em sang tội mua bán trẻ em. Hiện Công an quận 7 vẫn chưa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trâm, vì lời khai của Trâm mới chỉ định bán cháu bé, mà chưa xác định được người mua.

Tuy nhiên, các điều tra viên nhận định lời khai của Trâm có nhiều điều bất hợp lý như Trâm mới lấy chồng, tuổi đời còn trẻ nên không thể sợ vô sinh. Đặc biệt có một nhân chứng từng thấy Trâm vào BV Từ Dũ rao bán trẻ, từ đó Công an quận 7 quyết tâm đấu tranh làm rõ, cuối cùng Trâm buộc phải khai nhận sự thật. Theo đó, do vợ chồng Trâm đang lâm vào nợ nần nên Trâm lên kế hoạch bắt cóc trẻ sơ sinh bán lấy tiền trả nợ. Nhưng khi đem cháu bé đến BV Từ Dũ rao bán, Trâm sợ bị lộ nên đã bế về nhà chồng cho đến khi bị bắt.

Lộ ra đường dây mua bán trẻ em

Quá trình điều tra về Trâm, Công an quận 7 đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM khám phá ra đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia. Trâm khai quen với Phạm Tuấn Phương chạy xe ôm trước cổng BV Từ Dũ. Phương nói với Trâm nếu biết ai có nhu cầu bán con thì giới thiệu cho Phương sẽ được chia tiền.

Từ đây, trinh sát phát hiện Phương thường xuyên gặp gỡ Trần Ngọc Quỳ, Ngô Thị Lan, Võ Văn Viễn, Trần Thiện Nhân. Nhóm này thường xuyên lui tới để chăm sóc VTKT đang sinh con ở BV Từ Dũ.

Trinh sát nhận định biết T. không có tiền nuôi con nên Viễn đề nghị T. bán con cho nhóm Lan, Quỳ. Ngày 27-2, mẹ con T. xuất viện, nhóm Quỳ, Lan hẹn T., Viễn đến BV Nhi đồng 1 trao đổi. Tại đây, khi Quỳ, Lan giao 7 triệu đồng cho T., Viễn để nhận cháu bé thì trinh sát bắt quả tang.

Theo kế hoạch, Lan, Quỳ sẽ giao cháu bé cho Thương “hói” là một kẻ mua bán trẻ em xuyên quốc gia. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã buộc Thương phải lộ mặt.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, đường dây mua bán trẻ sơ sinh của Lan - Thương có quy mô lớn. Cả hai đã mua bán trót lọt hàng chục trẻ bán sang Trung Quốc. Đồng thời đường dây này còn làm dịch vụ mang thai hộ, mua bán trứng, mua bán tinh trùng… Ngoài ra, Ngô Thị Lan còn liên quan đến một đường dây mua bán trẻ em bán sang Trung Quốc đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

TUYẾT KHUÊ