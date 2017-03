Vụ bắt người qua Campuchia đòi tiền chuộc: Chuyển hồ sơ cho Công an Tây Ninh

Theo kết quả điều tra sơ bộ, khoảng tháng 5-2012, đối tượng Hoàng Minh Đức (giới tính nữ, SN 1997, ngụ tổ 21 ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ngụ ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) rủ nhau qua Campuchia chơi. Khi qua đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) thì cả hai gặp bạn là tên Tây. Do không có tiền tiêu xài nên Tây bàn bạc với Sơn, Đức gọi điện về nhà lừa bố mẹ Đức với nội dung “Đức vay tiền để đánh bạc ở casino bên Campuchia và thua hết, nên người của sòng bạc bắt giữ lại, muốn con được thả thì phải đem tiền qua Campuchia chuộc”.

Bàn bạc nội dung xong, cả bọn tính toán tỉ lệ ăn chia như sau: nếu lừa được gia đình Đức 1.000 USD thì Tây hưởng 4 triệu đồng, sau đó sẽ trừ chi phí ăn, ở. Số tiền còn lại Đức hưởng hết. Sau đó Đức đưa cho Tây số ĐTDĐ của bà Đoàn Thị Hiền (SN 1978, mẹ của Đức) để đe dọa. Lo lắng cho tính mạng con mình, bà Hiền đã nhờ Nguyễn Văn Anh Tuấn (SN 1995, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) cầm 35 triệu đồng đem sang Campuchia (qua cửa khẩu Mộc Bài) để chuộc Đức về.



Sau khi đã nhận tiền, Tây nói trừ hết phần chi phí, Đức được hưởng 11 triệu đồng từ việc lừa mẹ của mình. Tuy nhiên Tây chỉ đưa cho Đức 500.000 đồng, số tiền 10,5 triệu đồng còn lại Tây hứa khi nào về Việt Nam sẽ đưa lại cho Đức.



Ba ngày sau đó, Đức gọi điện cho Tây để đòi tiền thì tên này bảo xuống Bình Dương lấy. Khi đi, Đức rủ thêm đối tượng Cao Nguyễn Ngọc Nhi (tức Bi, SN 1996, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) đi cùng để lấy tiền nhưng tên Tây nói đã tiêu xài hết khi nào có mới trả. Đồng thời Tây còn bàn với Đức và Bi nên về nơi cư ngụ tìm cách lừa thêm ai đó đưa qua Campuchia để đòi tiền chuộc thì mới có tiền trả cho Đức. Nếu dụ dỗ thành công, Đức sẽ được tiền hoa hồng và hưởng thêm theo tỉ lệ cứ 1.000 USD, Đức được 1,2 triệu đồng. Sau khi về nhà, Đức cùng Bi bàn bạc muốn tìm các thiếu nữ để lừa chỉ có cách tìm đến các xưởng điều vì đa phần công nhân chẻ điều là nữ.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (tên khác Vũ Thị Ngọc Ánh) nạn nhân của băng chuyên dụ thiếu nữ sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc.



Đến 8 giờ ngày 18-6, Đức chở Bi đến xưởng điều của ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1982, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) tìm em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (tên khác là Vũ Thị Ngọc Ánh, SN 1997, nạn nhân trong bài “Bị bắt qua Campuchia để đòi tiền chuộc”) để rủ đi chơi rồi dùng xe máy để đưa Bi về nhà. Sau đó Đức chở Ánh đến một nhà trọ ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để gặp Tây và Sơn. Tại đây tên Tây cùng đồng bọn thuê taxi để đưa Đức, Ánh tới cửa khẩu Mộc Bài và thuê nhà nghỉ Miền Tây. Theo lời kể của em Ánh, trên taxi ngoài Đức, Ánh còn có các đối tượng: Đông, Thuận, Khiêm.



Sáng 20-6, Ánh đòi về nhưng Đức bảo đã… cầm mạng ở bên Campuchia! Muốn về, phải qua Campuchia mới có tiền về! Sau đó chúng thuê xe ôm chở Đức, Sơn, Ánh sang Campuchia rồi thuê phòng khách sạn ở đến chiều cùng ngày Đức gọi điện cho mẹ của Ánh là chị Nguyễn Thị Sơn Thủy (SN 1967) để nói rằng Ánh nợ 3.000 USD, nếu không đem tiền trả sẽ bán Ánh cho động mại dâm.



Ánh (trái) và mẹ kể lại việc Ánh bị lừa sang Campuchia và gia đình phải mất 15 triệu đồng để chuộc về



Đến tối cùng ngày các đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu phải chạy tiền để chuộc, nếu không Ánh sẽ bị bán vào nhà chứa! Đến ngày 22-6, sau nhiều cuộc trả trá, cuối cùng băng nhóm của Tây đồng ý cho chuộc Ánh giá 15 triệu đồng thì cậu ruột của nạn nhân cầm tiền lên Tây Ninh và được xe ôm chở sang Campuchia nộp tiền rồi đưa Ánh về vào tối cùng ngày.



Kết luận sơ bộ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nhận định hành vi của Lê Thành Tây cùng đồng bọn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Tây cư ngụ tại tỉnh Tây Ninh nên Công an tỉnh Bình Phước chuyển hồ sơ vụ án và bị can Tây cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Đối với hành vi của đối tượng Hòang Minh Đức và Nguyễn Văn Sơn (cùng sinh năm 1997), do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan CSĐT đề nghị xử lý hành chính!



Trao đổi với phóng viên, chị Thủy (mẹ em Ánh) cho rằng nếu Đức, Sơn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì cũng phải lập hồ sơ đưa các đối tượng này vào trường giáo dưỡng thanh thiếu niên hư hỏng chứ không thể chỉ phạt hành chính. Bởi lẽ Đức chỉ mới 15 tuổi đầu nhưng đã lừa cả mẹ ruột, nếu không được pháp luật giáo dục thì sẽ gây ra nhiều vụ lừa khác. Vì theo lời Ánh kể, lúc còn ở Campuchia, Đức đã dọa giết nếu gia đình Ánh báo công an và xúi giục Ánh khi về Việt Nam tìm cách bỏ thuốc mê vào ly nước em Trần Thị Mai Xuân (đề nghị viết tắt T.T.M.X) và 2 em khác ở xã Tân Tiến (H. Đồng Phú) vì nhà những em này rất khá giả.